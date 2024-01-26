LINE Pay登錄興櫃首日飆漲近2倍 躍升千金股

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（中央社記者江明晏台北26日電）LINE Pay今天以每股348元登錄興櫃，股價以450元跳空開盤後，蜜月行情一飛沖天，盤中觸及1030元，漲幅高達195.98%，成為台股第12檔千金股。

行動支付品牌LINE Pay今天以每股348元登錄興櫃，蜜月行情一飛沖天，盤中觸及1030元，以登錄價348元計算，漲幅高達195.98%；至下午2時止，成交量約433張，零股交易熱絡。

LINE Pay掛牌股價飆升，也帶動第三方支付概念股綠界強攻漲停488元，並激勵母公司歐買尬上漲7.72%至107.5元。

LINE Pay結算2023年營收達新台幣47.79億元，年增逾30%，營收連續4年成長。

法人分析，市場對新興支付概念科技，給予高度本益比期待，尤其LINE Pay掌握國內重要金流，用戶擁有很強的黏著度，算是國內市占最強平台，現有商機和未來發展前潛力給予高度期待，也顯示市場主流及從過去著重硬體製造，到現在結合AI和金流支付等技術，未來軟硬結合將更重要。

至於LINE Pay熱度是否可以延續，法人坦言，目前市場有高本益比看待，但未來還要觀察LINE Pay除了金流以外的業務發展，是股價能否續強的關鍵。

觀察LINE Pay去年營收占比，手續費收入約83%，金融推廣合作約12%，行銷產品銷售約5%；毛利占比部分，手續費收入約51%，金融推廣合作約35%，行銷產品銷售約14%。

LINE Pay在台灣擁有超過1200萬用戶，平均每2人就有1人使用LINE Pay，並有超過50萬處的支付據點。（編輯：張良知）1130126