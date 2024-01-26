AI概念股賣壓湧現 台股收跌7.59點失守萬八

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（中央社記者賴言曦台北26日電）台股今天開盤失守萬八大關，盤中雖在資金力挺下再創18029.85點波段新高，但隨後賣壓湧向人工智慧（AI）族群，指數終場下跌7.59點，收在17995.03點，跌幅0.04%，成交值新台幣2539.58億元；台股本週上漲313.51點，週線連2紅。

台積電表現有撐，終場收在644元，上漲2元，漲幅0.31%，鴻海同樣抗跌，終場上漲0.49%；金融類股也獲資金進場力挺，類股收盤上漲0.78%。

AI族群今天湧現賣壓，高價股緯穎盤中翻黑收在2080元，下跌15元，跌幅0.72%。廣達、技嘉、緯創、雙鴻、奇鋐終場盡墨。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130126