證交所：台股春節2/8起休5天 2/17補班不交易不交割

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（中央社記者賴言曦台北25日電）台灣證券交易所今天公告，2月8日至14日休市5天，並在17日補行上班，但17日不交易也不交割；另證交所今天召開董事會，通過有成精密、裕慶金屬、向榮生醫、平和環保等4間公司申請上市案。

證交所透過新聞稿說明，因應農曆春節假期，集中交易市場今年2月8日至14日休市5天，並在17日補行上班，但提醒投資人及券商注意，17日當天不交易也不交割。

證交所今天也召開董事會，通過有成精密、英屬開曼群島商裕慶金屬上市案，另通過向榮生醫、平和環保申請於創新板上市案。（編輯：趙蔚蘭、張均懋）1130125