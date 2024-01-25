證交所：台股春節2/8起休5天 2/17補班不交易不交割
2024/1/25 19:42（1/25 19:52 更新）
（中央社記者賴言曦台北25日電）台灣證券交易所今天公告，2月8日至14日休市5天，並在17日補行上班，但17日不交易也不交割；另證交所今天召開董事會，通過有成精密、裕慶金屬、向榮生醫、平和環保等4間公司申請上市案。
證交所透過新聞稿說明，因應農曆春節假期，集中交易市場今年2月8日至14日休市5天，並在17日補行上班，但提醒投資人及券商注意，17日當天不交易也不交割。
證交所今天也召開董事會，通過有成精密、英屬開曼群島商裕慶金屬上市案，另通過向榮生醫、平和環保申請於創新板上市案。（編輯：趙蔚蘭、張均懋）1130125
- 2024/01/26 11:02
- 2024/01/26 08:31
- 證交所：台股春節2/8起休5天 2/17補班不交易不交割2024/01/25 19:42
- 2024/01/25 15:04
- 2024/01/25 14:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股279.77億元