外資上週買超812億元 加碼台積電逾9萬張最多

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（中央社記者潘智義台北29日電）台灣證券交易所今天公布統計，外資上週在集中市場買超新台幣812.67億元，買超台積電9.02萬張最多，賣超台新金1.9萬張居首；自今年初至1月26日止，外資累計賣超35.18億元。

台灣證券交易所統計，外資上週自集中市場買超前3名上市公司為台積電9萬222張、聯電7萬2888張、中信金6萬2959張。

外資上週自集中市場賣超前3名上市公司為台新金1萬9008張、宏碁1萬7995張、仁寶1萬5206張。

自今年初至1月26日止，外資總持有股票市值為23兆6797.52億元，占全體上市股票市值41.45%，較1月19日的23兆899.7億元增加5897.82億元。（編輯：張良知）1130129