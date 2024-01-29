台積電AI和重電走強 台股漲124點收18119點
2024/1/29 14:06（1/29 15:33 更新）
（中央社記者張建中台北29日電）台股今天再創波段新高，達18119.63點，上漲124.6點。除台積電攀至648元，創波段新高，AI及重電族群也表現強勢，為盤面焦點。
台股加權指數收18119.63點，上漲124.6點，漲幅約0.69%，成交值新台幣2257.45億元。
台積電拉尾盤，收在648元，再創波段新高，上漲4元，市值增加1037億元，達16.8兆元，貢獻大盤約32點。緯穎等人工智慧（AI）族群也紛紛走高，帶動整體電子類股指數上揚約0.77%。
傳統產業股普遍走揚，重電族群士電、華城上揚，推升機電類股指數勁揚逾2%，表現強勁。塑膠、鋼鐵及觀光類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。
台肥將打造「氨能」事業體、跨入乾淨能源產業的決心，預估潛在營收可望破兆元，股價大漲5.69%，帶動化工類股指數上揚1.77%。
新光投信董事長劉坤錫表示，聯邦準備理事會（Fed）本週將召開利率決策會議，將是市場關注焦點；此外，企業財報與展望也備受矚目。（編輯：楊凱翔）1130129
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