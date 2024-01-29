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日本二廠傳最快2/6宣布 台積電：無進一步更新

2024/1/29 10:37
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（中央社記者張建中台北29日電）日媒報導，台積電正評估興建的日本第2座工廠將落腳熊本縣菊陽町，最快將在2月6日正式對外宣布。台積電今天表示，有關日本二廠一事沒有進一步更新。

台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，並如期於今年第4季量產，是一座特殊製程晶圓廠，將採用12、16、22及28奈米製程技術。台積電是否進一步擴大日本投資，備受各界矚目。

國外媒體自去年起多次報導台積電將在日本設置第2座廠，甚至報導台積電考慮在日本建第3座廠，生產3奈米晶片。台積電當時回應表示，正專注於評估在日本設置第2座晶圓廠的可能性。

日本熊本日日新聞日前報導，日本農林水產大臣坂本哲志在一場地方會議上說，台積電正評估興建的日本第2座工廠將落腳熊本縣菊陽町。台積電最快將在2月6日正式對外宣布二廠地點。

台積電今天對此表示，沒有進一步更新。台積電於1月法人說明會中表示，日本二廠正仔細考慮中，若決定興建二廠，將會生產7奈米或16奈米製程。（編輯：張良知）1130129

#日本
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