日媒：台積日本二廠擬落腳熊本廠旁 最快2/6宣布

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（中央社東京28日綜合外電報導）日媒報導，日本農林水產大臣坂本哲志今天在一場地方會議上說，台積電正評估興建的日本第二座工廠將落腳熊本縣菊陽町。台積電方面最快將在2月6日正式對外宣布二廠地點。

日本「熊本日日新聞」報導，目前研判台積電日本二廠可能落腳2023年底完成廠房工程的熊本廠相鄰地。台積電此前針對二廠的具體地點表示「將位於興建中的工廠周邊」。

台積電董事長劉德音1月18日談到在日本的第二座工廠時說，還在評估階段，正在日本政府進行討論。一旦決定興建二廠，預料將生產7奈米到16奈米製程的產品。

隨著台積電決定在日本興建二廠，包括台灣相關企業在內的半導體相關產業，可能會進一步往熊本聚集。

位於菊陽町的台積電熊本廠2022年4月動工，2023年底完成廠房興建工程，並從2023年10月起開始將生產設備搬進工廠建物內。工廠由台積電子公司日本先進半導體製造（JASM）營運，用來生產12奈米到28奈米製程的邏輯半導體。

熊本廠投資額為一兆日圓，日本政府最多將補助4760億日圓。劉德音日前說，熊本廠預計2024年第4季開始量產，目前正依計畫推動。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1130128