台積電2023年第4季每股配息3.5元 6/13除息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹6日電）晶圓代工廠台積電董事會今天核准配發2023年第4季每股現金股利3.5元，除息交易日為2024年6月13日。

台積電2023年第4季在智慧手機、高效能運算及車用電子平台業績成長帶動下，單季營收達新台幣6255.3億元，季增14.4%；歸屬母公司淨利2387.1億元，季增13.1%，每股純益9.21元。

台積電董事會今天核准配發去年第4季每股現金股利3.5元，配息基準日定為2024年6月19日，除息交易日為6月13日，6月15日起至6月19日停止普通股股票過戶，並於7月11日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，2023年第4季股利估計將有約4.37億元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有4518萬元股息入袋；總裁魏哲家持股639萬2834股，也將有2237萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有57.87億元入帳。（編輯：張良知）1130206