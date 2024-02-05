台積電熊本廠24日開幕 創辦人張忠謀擬出席

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（中央社記者張建中新竹5日電）台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，將是台積電海外進展最快的工廠，董事長劉德音及總裁魏哲家將親自出席，創辦人張忠謀也可能到場見證歷史性重要時刻。

台積電近年積極拓展全球製造基地，包括在美國亞利桑那州建置先進晶圓廠，預計2025年上半年量產4奈米製程，並計劃在德國德勒斯登合資建置特殊製程晶圓廠。日本熊本特殊製程晶圓廠將搶先在2月24日開幕，第4季量產，是台積電進展最快速的海外廠，備受各界矚目。

劉德音及魏哲家都將出席熊本廠開幕典禮，張忠謀也可能到場見證歷史性的一刻。此外，台積電將會依例邀請董事參加，部分董事應會出席。為感謝協助建廠單位及人員，台積電應會邀請日本官員、合資夥伴、供應商及客戶等出席。

台積電積極評估在日本建置第2座晶圓廠，評估結果可望於2月出爐。據台積電先前指出，若決定興建二廠，將會生產7奈米或16奈米製程。熊本一廠則生產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程。（編輯：潘羿菁）1130205