台積電：樂見主權AI建立 與輝達和超微關係都好

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電今天召開股東常會，股東關心台積電與2大AI晶片公司輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的關係，以及對主權AI的看法。台積電表示，樂見主權AI建立，輝達和超微2公司都與台積電關係良好，並共同成長。

輝達執行長黃仁勳及超微董事長暨總裁蘇姿丰來台參與台北國際電腦展，引發各界關注，台積電股東詢問，蘇姿丰表示與台積電合作，黃仁勳則與台積電創辦人張忠謀同框，到底台積電主要與哪家合作。

台積電董事長劉德音笑稱，這是要破壞台積電與客戶的關係嗎，他並請在座的台積電總裁魏哲家回應，魏哲家表示，輝達與超微2家公司都與台積電關係良好，並共同成長。

此外，股東提問對於黃仁勳大力倡議各國應建立主權AI的看法。劉德音說，樂觀其成，「AI越多越好、主權AI越多越好」，這不是抉擇問題，台積電對應的客戶為晶片設計公司，業務相當簡單，盡量滿足客戶需求。（編輯：潘羿菁）1130604