經部：輝達無百億度綠電要求 Taipei-1投資執行順利

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（中央社記者曾智怡台北3日電）日前傳出輝達提百億度綠電投資條件引發熱議，經濟部今天表示已主動聯繫輝達，輝達澄清目前沒有要100億度綠電計畫，而且輝達在台投資均順利執行中，包含高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

民眾黨立委張啓楷日前在立院質詢指出，輝達執行長黃仁勳回台投資條件開出要100億度綠電條件，郭智輝回應「我們可以給他」；他隔日補充，黃仁勳尚未直接提出百億度綠電需求，國際大廠都有海外布局的時程安排，「輝達不會不回來（台灣）」，經濟部也與輝達溝通來台投資的人力問題。

經濟部產業技術司今天發布新聞稿表示，一向與各國際企業保持高度聯繫，也持續協助在地投資，已主動與輝達聯繫，公司表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。

經濟部表示，輝達在台灣的投資均按照計畫順利執行中，在經濟部「大A+計畫」支持下，輝達已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並在高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

至於國際產業所需要的綠電，經濟部說明，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至2026年裝置容量分別可達21GW約250億度，與5.6GW約190億度，再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給達550 億度，同時也經產業調查後，確認綠電的供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。

經濟部指出，未來除推動太陽光電與離岸風電，並加速發展地熱、氫能等其他多元綠電外，將持續盤點各綠電用戶使用綠電時程規劃，確保每年均可滿足綠電需求，同時已有機制媒合需要綠電企業及供給方能夠自由交易，讓中小企業在內的各類型企業，均能購買取得綠電。（編輯：林淑媛）1131103