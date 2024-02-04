分析師：台積電去年首登全球營收最高半導體製造商 超越三星英特爾

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（中央社台北4日綜合外電報導）金融分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）今天指出，台積電在2023年首度超越英特爾（Intel）與三星電子（Samsung Electronics），成為全球營收最高的半導體製造商。

奈斯泰德在社群平台X發文表示，2023年台積電營收為693億美元（約新台幣2兆1754億元），高於英特爾的542.3億美元和三星晶片部門的509.9億美元。

奈斯泰德指出，英特爾1992年擊敗日本電氣（NEC Corporation）後，位居此領域龍頭二十多年。三星2017年首度超越英特爾，之後兩家公司互爭第一，而台積電是那之後第一個搶下龍頭寶座的新面孔。

奈斯泰德在職場社群平台領英（LinkedIn）的頁面顯示，他目前位於台北，是投資公司TriOrient Investments的副總裁兼研究分析師，曾從事新聞工作，服務於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）、國際數據集團新聞社（IDG News Service）等媒體。

加拿大約克大學（York University）副教授沈榮欽在臉書（Facebook）引述奈斯泰德的推文寫道，台積電「從1987年成立，共花了36年，成為全球最大半導體製造商，而不只是全球最大晶圓代工製造商」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1130204