台積電德國廠年底動工 薩克森邦鉅資打造基礎設施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩德勒斯登1日電）走訪台積電德勒斯登廠預定地，尚未動工的現場仍是荒煙蔓草，不過德方對前期準備工作毫不馬虎，薩克森邦政府正投入鉅資，改善水電供應、高速網路等基礎設施。

台積電德國廠選在薩克森邦（State of Saxony）首府德勒斯登（Dresden），預定年底動工，2027年開始量產。TSMC響亮名號不僅為當地半導體聚落「薩克森矽谷」注入強大動能，也因德國打敗歐盟眾多競爭夥伴，成為台積電在歐洲首個設廠的國家，指標意義濃厚。

薩克森邦總理府秘書長沈克（Oliver Schenk）2月22日專程率團訪台，他啟程前透過新聞稿指出，他相信台積電德國廠的進度將「如期完成」（on schedule），「新工廠將進一步鞏固德勒斯登在歐洲半導體聚落的領先地位，台灣也會從中獲益。」

德國駐台經濟辦事處2月20日舉辦「前進德勒斯登首部曲」研討會，規劃在今年6月籌組「德國薩克森邦半導體產業踩線團」，帶領半導體供應商、相關單位前往考察當地投資環境。

薩克森邦商情網Oiger在1、2月以多篇專題報導台積電德勒斯登廠籌備進度，報導指出，除了德國中央政府將提供台積電50億歐元補助，當地政府也正斥資大興土木，全方位改善當地的基礎建設。

台積電在德勒斯登的工廠預定地在德商Bosch（博世）廠對面，Oiger報導指出，台積電圈地面積多達52.7公頃，已預留未來擴建所需。

報導引述德勒斯登市府評估，未來20年內，區內工業用水需求可能翻倍，因此公營的薩克森能源公司（Sachsenenergie）去年已投入7千萬歐元升級現有供水系統，幾年內可望再斥資2億多歐元興建新水廠，專供工業區用水。

報導指出，為處理大量工業廢水，德勒斯登政府還需打造新的工業廢水排水系統，預計在2026年前分兩階段完成。

報導坦言，最大挑戰之一是應付台積電龐大的用電需求。薩克森能源公司希望興建佔地20公頃的新變電所，但工業區鄰近空間有限，變電所設置地點預期在今年3月定案。

台積電在德勒斯登成立歐洲半導體製造公司 （ESMC），博世（BOSCH）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等歐洲半導體業者各入股10%。

報導指出，隨著台積、英飛凌設置新廠，以及各公司擴廠，到2030年當地至少會增加1萬名科技工作人員，加上家眷恐使德勒斯登增加數萬人口，住宅需求成為另一話題。

德勒斯登附近小城溫布拉（Weinböhla）市長曾克（Siegfried Zenker）告訴中央社，周遭許多衛星城鎮都已開始做準備，近期薩克森邦政府可能會邀集各城市長，共商因應台積電員工居住需求的方案。（編輯：林淑媛）1130301