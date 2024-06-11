台積電歐洲子公司招募近2000名員工 盼造世界級團隊

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（中央社記者劉千綾柏林10日電）台積電德國廠、歐洲半導體製造公司（ESMC）總裁克伊區表示，為加速建廠與運作，未來3至5年將有數百名台積電工程師進駐德勒斯登，ESMC也預計招募近2000名員工，鎖定德國、歐洲人才，希望結合台灣技術優勢，以及德國工作效率和紀律嚴謹等特質，打造世界級團隊。

台歐半導體合作論壇10日在德國柏林登場，現場聚集台積電供應鏈和合作夥伴。克伊區（Christian Koitzsch）今年初從汽車零件大廠博世（Bosch）轉換跑道，接任ESMC總裁，在會中以「ESMC在歐洲半導體生態系轉型升級的關鍵角色」為題發表演講。

ESMC為台積電與博世、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等歐洲半導體業者共同出資成立，規劃將於2027年開始量產。對於新廠建設進度、人才和能源供應議題，外界十分關注。

克伊區表示，ESMC所建設的無塵室面積約4萬5000平方公尺，量產化規模不僅可以降低生產成本，提高晶圓製造的競爭力，也可以替供應鏈創造許多的就業機會。

台德半導體技術交流方面，克伊區表示，為加速建廠速度，台灣員工將進駐德勒斯登協助，同時德國也派了許多員工到台灣接受訓練，了解設備運維、排錯等作業，這不僅能提升德國廠未來實際運行成效，也有助建構當地半導體產業生態系。

克伊區表示，未來3至5年將有數百名台積電工程師進駐德勒斯登，ESMC同時也會有近2000名員工，因此將招聘大量的德國、歐洲人才，希望結合台灣技術優勢，以及德國工作效率和紀律嚴謹等特質，打造卓越的世界級團隊。

外界關切晶圓廠進駐對當地水電供應的影響，克伊區提出數據說明，與產業平均的水、電用量相比，台積電廠房所需的用水量約是產業平均的50%，每平方公分的矽片電力消耗則為產業平均的60%，這顯示技術能力結合良好的生態足跡管理，台積電設廠效應也能在歐洲帶動更多綠色科技。

在歐洲晶片法（European Chips Act）推動下，克伊區表示，台積電赴德國設廠，除提高歐洲半導體製造全球市占率，未來台積電德國廠每年將生產約48萬片12吋晶圓，同時規劃產學合作，提供博士生經過驗證的環境、以及開放創新平台，協助學生取得半導體產業相關學位。

基礎建設方面，克伊區表示，德勒斯登正在建設專用的供水系統，從易北河取用半導體製造所需的用水，並透過循環技術，區別晶圓製造與民生的用水；新設的電力供應系統也將增加當地電網的可靠度，台積電和其他晶片製造商皆能同時受惠。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130611