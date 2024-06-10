台積電德國設廠效應 供應鏈大廠齊聚台歐半導體論壇

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（中央社記者劉千綾柏林10日電）台積電赴德國設廠效應持續，2024歐洲台灣形象展上午開幕，台歐半導體合作論壇下午登場，主辦單位外貿協會表示，現場聚集台積電供應鏈和合作夥伴，包括默克、英飛凌、聯發科、瑞昱等指標企業，來自歐洲各國、共有約200人與會。

台積電赴德國設廠，台德半導體產業合作備受矚目，10日下午在德國柏林登場的台歐半導體合作論壇，吸引來自德國、法國、波蘭、捷克和義大利等200人出席，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）代表也與會聆聽演講，現場座無虛席。

貿協表示，半導體論壇邀請台積電、聯發科、瑞昱、默克、英飛凌等企業代表出席，許多都是台積電重要的合作夥伴，共同探討半導體供應鏈管理、車用電子領域的合作，及半導體人才培育與技術創新。

台灣IC設計廠瑞昱半導體副總經理黃依瑋受訪表示，瑞昱去年在德國慕尼黑成立辦公室，就近協助客戶，看好德國汽車產業具有安全規格、工藝技術等領先優勢，未來台歐半導體產業合作將持續深化。

2024歐洲台灣形象展今天在德國柏林登場，展覽主題為「Digital Horizon, Green Tomorrow」，瞄準歐盟數位和綠色轉型商機，110家台灣企業參展，展出電動載具、無人機載具、充電、共享及車載應用產品。

台灣無人機廠商雷虎展出自主研發的無人機，雷虎策略長張峰寧受訪表示，這是首度到歐洲參展，台灣無人機產業具有非紅色供應鏈優勢，以及自主研發和量產能力；他預告，今年底將再度到美國華盛頓參加AUSA陸軍展。

台灣形象展除展現台廠科技實力，今年首度在會場設立「品味台灣區」專館，集結郭元益、鮮芋仙、鬍鬚張和鮮茶道等10家餐飲業者。鮮芋仙表示，在英國倫敦、伯明翰、利茲、愛丁堡、格拉斯哥等設立據點，預計今年底、明年初在法國巴黎開店；鮮茶道則已在英國倫敦設點，希望透過展覽爭取德國商機。

根據經貿數據，歐盟為台灣最大的外資來源，占台灣外人直接投資總額1/4以上；台灣是歐盟第12大貿易夥伴，而歐盟則是台灣在全球的第4大夥伴。

貿協表示，今年歐盟執委會成長總署（DG GROW）轄下的歐盟產業聚落交流平台（ECCP），聚集歐洲6國7個產業聚落組團觀展，將辦理台歐盟商務與產業聚落研討會。同時，歐洲經貿網台灣商務中心（EEN）結合線上媒合洽談平台，邀請14個國家23個聯絡點宣傳參與，希望透過台灣形象展平台擴大台歐合作的影響力。（編輯：林克倫）1130610