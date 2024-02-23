台積電全球布局邁向新里程碑 同步擴大台灣投資

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（中央社記者張建中新竹23日電）台積電日本熊本廠2月24日開幕，預計第4季量產，全球布局邁向新里程碑。除海外投資設廠外，台積電也同步擴大投資台灣，在新竹、苗栗、台中、台南及高雄等地都有擴產或新建廠計畫，展現深耕台灣的決心。

全球化環境朝向破碎化發展，台積電拓展全球製造足跡，以提升客戶信任度，並擴大未來成長潛力。台積電近年陸續決定前往美國、日本及德國投資設廠，日本熊本廠將於今年第4季量產，為台積電建廠進度最快速的海外晶圓廠。

當全球布局即將邁向新里程碑，台積電持續不斷擴大投資台灣，位於竹科的全球研發中心去年7月啟用，是台積電研發團隊探索2奈米、1.4奈米及以下前瞻技術的重要基地。

（中央社製圖）

台積電董事長劉德音去年於啟用典禮中說，研發中心開幕展現台積電根留台灣、持續推動半導體技術往前邁進的決心；總裁魏哲家也強調，台積電應客戶要求在世界各地建很多生產線，在台灣的投資並沒有因而停頓。

南科是台積電5奈米及目前最先進的3奈米製程生產重鎮，2023年第4季5奈米及3奈米合計貢獻台積電50%的營收，南科廠區是台積電營收最主要的來源。

為支援客戶需求與成長，台積電進一步擴大南科3奈米產能，預估2024年3奈米貢獻營收將激增超過3倍，是推升台積電今年營運成長的最大動能。

台積電2奈米製程將於2025年量產，生產基地位於新竹和高雄科學園區。其中，竹科寶山二期的2奈米廠預計今年4月進機；因應智慧手機及高效能運算對2奈米強勁需求，台積電評估開發高雄廠第3期廠區，擴產2奈米。

台積電原先計劃於龍潭園區三期設廠，量產2奈米以下先進製程，因當地民眾反彈而放棄設廠計畫，不過台積電1.4奈米還是留在台灣。隨著內政部都委會審議通過中科擴建二期用地，最快今年中就可交付土地給台積電及施作公共工程，外界揣測台積電可能在此生產1.4奈米。

台積電不僅以台灣為先進製程生產基地，還計劃斥資新台幣900億元，在銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，因應市場強勁需求。台積電持續擴大台灣投資，以實際行動展現深耕台灣的決心，立足台灣、放眼世界。（編輯：張良知、潘羿菁）1130223