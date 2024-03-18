台積電CoWoS廠落腳嘉科 王美花：對應全世界AI需求

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，經濟部長王美花今天說，這不僅對台灣、也對全世界AI晶片需求有重要意義，有助於擴大台灣相關材料與設備的供應鏈。

行政院副院長鄭文燦今天在嘉義縣政府宣布台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，王美花致詞說，今天宣布台積電先進封裝在嘉義落地，這不僅對台灣，也對全世界AI晶片的需求有非常重要的意義。

王美花表示，目前先進AI晶片都在台灣製造，現在台積電是滿手訂單，但因為先進封裝產能不足，有點不順，如何讓CoWoS廠趕快生產是最緊急的。

王美花指出，經濟部希望擴大晶片生產中台灣的供應鏈，因此請台積電導入更多國內廠商，讓CoWoS生產過程中國內的廠商的材料與設備占比愈來愈高；先進封裝在台灣繼續擴廠，有助於壯大台廠半導體生態系。

王美花說，現在AI發展是怎樣做出各式各樣AI需求的晶片，其次是AI晶片做出來要如何應用，政府各部會在國科會的領導之下，推廣國內AI發展如何與台積電做結合，台灣AI產業有非常好的前景。

國科會主委吳政忠表示，晶圓製造從5奈米、3奈米到未來的1.4奈米最重要的就是怎麼去做封裝測試，台積電把重要的先進封裝廠放在嘉義對鄉親是很大的鼓舞。

吳政忠說，未來嘉科園區進去第一棟大樓就是新創大樓，也就是軟跟硬的結合，除了台積電的晶片外，未來晶片應用的各個產業也會帶到中南部來，尤其是在嘉義，未來嘉義縣跟中央政府一起努力，國科會一定會全力支持。（編輯：黃世雅）1130318