飯島彰己獲頒經濟專業獎章 盼深化台日半導體合作

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（中央社記者劉千綾台北14日電）經濟部長王美花今天頒授經濟專業獎章給日本經團連東亞經濟人委員會委員長飯島彰己，表彰其促進雙邊經貿等貢獻；台積電熊本廠近期開幕，飯島彰己也對九州半導體聚落提供建言，持續深化台日半導體供應鏈關係。

經濟部今天下午舉行經濟專業獎章頒獎典禮，第51次東亞經濟會議同樣於今天登場，王美花也感謝東亞經濟會議召開超過50屆以來，為台日經貿關係所樹立的功績。

王美花表示，台積電熊本廠為台日半導體供應鏈合作帶來大量需求與動能，飯島彰己針對強化九州半導體聚落，召集及主持專家諮詢會議。

她說，飯島彰己就整體交通物流、專業人才培訓、外籍工程師生活環境等內容提供建言，不僅有助於提升日本半導體製造研發能力，也對持續深化台日半導體供應鏈韌性合作有所貢獻。

飯島彰己表示，東亞經濟會議在台日雙方共同努力下，為台日堅實友好雙邊關係作出貢獻，同時深感自身責任重大。

飯島彰己指出，台日正共同面對全球經貿環境變化、供應鏈重組、產業智慧化與高值化等議題，今後應持續加強半導體產業優勢互補合作關係，共同推動數位及綠色轉型，並提升雙方人員往來與觀光、文化交流，共創台日關係下一個50年榮景。

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經濟部表示，飯島彰己於2020年6月接任日本經團連東亞經濟人委員會委員長，正值疫情最為嚴峻的時刻，各國相繼封閉邊境、人員與商務往來中斷，但在雙方共同努力維繫下，持續推動台日業界交流未曾間斷。

「經濟專業獎章」為獎勵對經濟事務具有特殊貢獻的台灣及外國人士，以表彰其領導工商團體或協助台方研擬、推動經貿政策及提升國際經貿地位等貢獻卓著。（編輯：林興盟）1130314