經部：風電3-1期併網延半年 研議調整下期選商時程

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（中央社記者曾智怡台北13日電）離岸風電區塊開發風場建置成本大漲，開發商與購電企業CPPA價格談判陷入膠著。經濟部考量現況給予業者緩衝期，3-1期併網時間通案延長半年；另因應開發商訴求，研議展延3-2期選商時程。

全球離岸風電面臨原料、利率雙漲等外在環境因素，開發成本水漲船高，台灣第3階段區塊開發3-1期得標風場與購電方之間的企業購售電合約（CPPA）價格談判陷入拉鋸戰，如今3-2期選商在即，開發商蠟燭多頭燒，呼籲主管機關展延選商期程。根據經濟部公告，現行廠商遞件截止日為4月10日。

經濟部明天將召開離岸風力發電區塊開發第2期選商作業說明會議，經濟部能源署官員表示，主要針對選商機制、產業關聯性評分基準有更細膩說明。

對於業者面臨成本攀高以及購電方價格保守問題，是否給予選商緩衝期，官員說，因應業者訴求研議展延，但也仍有業者明確反對，目前還在檢討中，包含「要延長多久才能解決問題」，都需整體考量。

一名外商業者表示，外在環境不利因素讓其3-1期風場「投報率下降到生死邊緣」，面對CPPA談判瓶頸，理解政府不想介入商業談判，但應以行政手段支持開發商「以時間換取空間」，並建議政府放寬電網加強費用、備用容量收費方式與時間等。

業界人士不諱言，就產業關聯項目核心能量做更多解說，對目前備標並無特別幫助，盼展延期程，「至少可以讓灰電電價跟綠電電價差異不要那麼大」。

離岸風電第3階段風場建置成本較第2階段增加許多，台灣離岸風電產業協會（TOWIA）過年前曾拜訪經濟部長王美花，反映3-1期風場開發面臨諸多困難，經濟部決議3-1期完工併網時間通案延長半年。（編輯：潘羿菁）1130313