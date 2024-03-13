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雷蒙多指晶片集中少數國家 經長：在台生產最有效率

2024/3/13 20:40
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（中央社記者劉千綾台北13日電）美國商務部長雷蒙多日前指晶片供應鏈過度集中少數國家，民進黨立委詢問經濟部長王美花是否影響台灣國安，她表示，台積電在國際、台灣均投資，最先進的製程和封裝留在台灣，且半導體在台灣生產最有效率，也有助於技術進步和全球供應鏈利益。

民進黨立委陳冠廷今天在立法院質詢時提到，雷蒙多（Gina Raimondo）關切半導體產業集中在少數幾個國家，詢問王美花看法。

王美花回應，隨時注意美方想法和關切事情，美國企業為台積電主要客戶，台積電除繼續加碼投資台灣，近期也前往美國、日本和德國等設廠，就近因應客戶和市場需求。

陳冠廷進一步詢問，美國希望分散半導體產業鏈，是否會影響台灣整體國家安全。

王美花表示，台灣也有自身國家利益考量，台積電最先進的製程和封裝會留在台灣，朝向國際布局的同時，仍希望以台灣投資為優先。

陳冠廷表示，鞏固半導體產業鏈和分散風險是2個不同的概念，廠商與其花費不符合經濟成本及人力的方式到其他地方設廠，更希望政府與美方接洽時，要強調鞏固台灣產業地位的重要性，如此一來可以符合台灣、美國自由世界的利益。

王美花表示，「我完全贊成委員的意見」，台灣的確也有自身國家安全和利益等考量，且半導體在台灣生產最有效率，對全世界都會帶來好處，產業技術也可以不斷進步。

對於台積電在台灣尋地設廠，經濟部是否能滿足台積電對於水電需求。王美花表示，規劃評估在嘉義等地興建海淡廠，以兼顧不同產業需求。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130313

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