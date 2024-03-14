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歲計賸餘補貼台電 王美花：與主計總處沒有不同調

2024/3/14 10:08
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（中央社記者曾智怡台北14日電）經濟部爭取去年歲計賸餘補貼台電新台幣1500億元，昨天主計總處主計長朱澤民表示，手上無餘款會很危險，外界解讀雙方不同調。經濟部長王美花今天表示，持續和主計總處聯繫，行政院也在試算相關預算問題，「沒有不同調問題」。

為讓台電免於資不抵債窘境，經濟部優先爭取以去年歲計賸餘補貼台電1500億元，再搭配電價調整，目標是打掉今年虧損為首要任務。但朱澤民昨天在立法院備詢，語帶保留表示，如果撥補1500億元，「明年預算會很吃緊」，而且都沒有賸餘的話，是很危險的事。

對於是否有不同調情形，王美花今天在立法院接受媒體訪問表示，持續和主計總處聯繫，行政院也在試算預算問題，「沒有不同調問題」。台電吸收成本讓物價不要大漲，導致虧損，感謝政院財務支持。

電價調漲可能加劇民生物價壓力，王美花表示，台電過往幾次調整電價都有考慮通膨問題，後續電價審議會將就各項因素綜合討論，「相信也會有細緻做法」。

台電所需天然氣由中油代購，媒體關切購氣方面有何開源節流作法，王美花說，中油長期在國際上購買天然氣，累積相當好的經驗，且氣源多元。

電價費率審議會預計3月下旬舉行，考量歲計賸餘尚有其他用途，若最後僅獲得千億補貼，擬搭配中油調降電業天然氣價，讓電價平均漲幅可控制在13%到15%。（編輯：張均懋）1130314

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