王美花：強化台灣韌性 天然氣安全存量可以更多

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（中央社記者范正祥台北15日電）多位立委關切天然氣安全存量。立法院今天繼續進行施政總質詢，經濟部長王美花列席備詢前受訪表示，強化台灣韌性，天然氣安全存量可以更多。

立法院經濟委員會昨天審查「113年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣中油股份有限公司」，多位立委關切中油天然氣存量，包括民眾黨立委張啓楷質詢時提及，當時美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，中國軍演7天，在兩岸愈趨緊繃之下，假設兵凶戰危，天然氣安全存量充足與否。

立法院今天繼續進行施政總質詢，王美花列席備詢前，媒體提問對於天然氣安全存量的看法。王美花表示，現在天然氣的存量，中油昨天也有講，都會讓它在高存量的操作，就是讓台灣有更多的存量。另外，對於天然氣的儲槽，確實也需要增加，所以包括四接以及其他在台中或高雄再增加儲槽的部分，讓台灣的安全存量可以更多。

被問到關於天然氣安全存量，經濟部及相關單位平常有無針對各種情況進行兵推，例如如果兩岸遇到不可預期或不願見到的狀況，王美花說，對於強化台灣韌性因應各項議題，當然都要沙盤推演；相關災害或相關軍事，對於台灣來講，本來就要做相關兵推，這部分政府就應該要做，民眾也是認為大家都要準備。

王美花指出，就像這兩天媒體所講，瑞士根本沒有戰爭，但是他們也都會常常做這樣的準備和兵推，對於台灣來講，當然更需要做這樣的兵推。

此外，媒體聯訪時提問電價調整議題。王美花說，電價是趕快跟行政院確認可以補助的金額，作為電價審議的基礎；相關在電價審議時，包括台電穩健經營、民生各項考慮，電價審議會有專家、工商團體等會慎重審議。（編輯：張均懋）1130315