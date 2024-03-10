漢光演習4月、7月舉行 學者推測聚焦強化國防韌性

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（中央社記者游凱翔台北10日電）據了解，今年漢光40號電腦兵推將在4月19至26日舉行、實兵7月22至26日舉行。學者推測，將延續去年關鍵基礎設施防護重點，持續聚焦國防韌性強化，推測將有營級規模一年期義務役，進行戰區防護演練。

據了解，根據國防部規劃，今年漢光40號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）為8天7夜，預計於4月19日至26舉行；而實兵演習則為5天4夜，預計於7月22日至26日舉行。

由於關鍵基礎設施安全防護為去年漢光39號演習驗證重點之一，國防部在上週送抵立法院的報告書中進一步指出，已參考俄烏戰爭、以哈衝突所獲經驗，國軍透過平時戰演訓任務，建構重層防禦體系，以提升關鍵基礎設施安全及韌性。

國防部也提到，並藉由既有工事、堅固建築、偽裝欺敵、海上機動、分散靠泊、戰備轉場等措施，落實戰力保存作為，確保人員、武器、裝備、物資及重要設施安全，使其戰力發揮及戰時維運正常，達成戰略持久目的。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問分析，國防韌性預料是這次漢光重點，包括關鍵基礎設施防護、模擬敵人若突襲後方、不實訊息澄清、全台通訊韌性防護等項目，確保台灣的指揮體系能在兵荒馬亂下正常運作。

林穎佑提到，因颱風在去年漢光實兵期間侵台，導致台東相關科目被打亂，推測這次也會針對東部作戰進一步演練；此外，國軍用兵理念新增「殲敵於城鎮」字眼，料將強調台灣本島戰力保存、部隊機動移防，同時納入更多對無人機攻防的應處方式。

林穎佑指出，台灣即將接裝對美軍購的M1A2T新式戰車、F-16V（block70）戰機，推測今年漢光會將即將抵台的新式武器納入推演範圍。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲告訴中央社記者，今年的相關科目雖然尚未公布，但從近年中共威脅特性、國軍國防報告書戰略描述、兵力整建等要素，及近年漢光聚焦全社會韌性觀察，今年主軸除延續往年反登陸科目，關鍵基礎設施防護仍是重點之一，但相較去年聚焦機場、港口及煉油廠等，今年料強化油氣水電等相關設施，同時整合國防、警消民防等全民總力，以與萬安演習、民安演習橋接，也是可能重點。

針對已在1月入伍接受新訓的首梯一年期義務役，將在3月底下部隊，蘇紫雲推測，若漢光實兵在7月舉行，將有營級規模的義務役投入戰區防護演練。

由於台灣持續強化潛艦國造政策，以利在戰時達到境外阻絕目的，蘇紫雲提到，預料漢光可能結合海軍將成立的「濱海作戰指揮部」及相關潛艦戰力，推演阻絕敵軍的戰術戰法演練。（編輯：蘇志宗）1130310