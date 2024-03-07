邱國正：國軍改變第一擊要件為共軍實體航空器逾界

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（中央社記者吳書緯台北7日電）國防部長邱國正今天指出，以往認定中共「第一擊」是指開砲、開槍，但國軍早已更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，國軍就視為第一擊，將予以反制。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢；民進黨立委沈伯洋質詢，中國現在對台灣步步進逼，若台灣保持避戰態度，有可能讓中國更往前一步，國軍有無最高指導原則或是要綱。

邱國正答詢時強調，「我們就怕人家誤會」，應戰不避戰與避免戰爭是兩回事，以往認定第一擊是對方開砲、開槍，但國防部已更改第一擊界定，只要共軍航空器實體逾越界線，國軍就視為第一擊，將予以反制。

邱國正解釋，「避戰」是要避免戰爭，但是當已經避免不掉戰爭，則一定要應戰。

國民黨立委羅智強質詢時，再詢問邱國正有關「第一擊」的確切情況。

邱國正指出，當初在湯曜明擔任國防部長時期，是要由國防部長來界定第一擊，當時第一擊不外乎槍砲、飛彈，但目前環境變化，中共對台灰色地帶襲擾的方法很多，不見得要開槍、開砲，因此「我就界定為航空器的實體逾越界線」，當成中共發起第一擊。

邱國正表示，既然中共發起第一擊，國軍就有權力針對中共的第一擊作出反制，所以國軍沒有第一擊的問題，只有反制的問題。（編輯：郭無患）1130307