若中共第一擊 邱國正：國軍自衛反擊能打就打下來

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（中央社記者王承中台北18日電）國防部長邱國正今天說，對於中共發動第一擊，國軍一切反應都有程序，任何反制作為都是自衛反擊；對越界航空實體「能打下來就打下來」，但平戰轉換有一定程序，不會馬上就擊落。

邱國正日前把航空器實體，如無人機、飛彈等越界跨入領空當作第一擊界定，引發各界討論。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。邱國正會前接受媒體訪問時，再度解釋第一擊的界定。

他說，只要中共的航空實體、海上實體逾越界線，就把這樣的行為界定為中共的第一擊。對於中共發動第一擊，國軍的一切反應有程序，例如警告、施放警報或進行辨認，國軍所做的任何反制作為，都叫做自衛反擊。

至於是否會擊落越界的航空實體？邱國正表示，能打下來就打下來，畢竟第一擊是由中共發起的，當然平戰轉換有一定程序，不會馬上就擊落越界的航空器，不期望台海發生任何戰端。

有關共機擾台常態化，但明年空軍戰機燃油採購量卻不增反減。邱國正指出，國軍每年作業維持費是整體考量，包含油料、彈藥及零附件的整補，每年都會調整。就他了解，是因為去年有一筆錢買了油料儲備，所以今年調整時，油料就可以少一點。

他說，國軍絕對不會因為敵情嚴重，卻反而把相關預算降低，絕對精算預算，以適應國軍的戰備整備。

邱國正表示，中共從未放棄以武力解決台灣議題，而國軍也不可能因為中共放棄武力就不備戰。國軍的本務就是戰備整備工作，這是每天都要做的工作，不會為任何一句話就改變。（編輯：郭無患）1111018