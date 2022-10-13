國防部：第一線部隊依規定可斷然處置共軍第一擊

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國防部今天表示，共軍任何時期的飛航侵入，經廣播、示警，仍強行進入台灣領空，或外島限制空域時，「將視同危及我方的第一擊」，相關應處都有明確規定，由國軍第一線部隊斷然處置。

國防部長邱國正11日指出，以前界定打飛彈、砲彈為第一擊，但因為中共在改變，現在無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體（越界）當作第一擊界定。

國防部今天召開記者會，說明111年全民國防教育「網際網路有獎徵答」抽獎活動。

採訪媒體持續關心第一擊定義，國防部作戰及計畫參謀次長室聯戰處處長林文皇說，當國家遭受攻擊時，當然可以行使自衛權反擊，基於國家對領土享有絕對的主權，採取適當方式來予以排除或反制，也具備合法性跟正當性。

林文皇表示，現行國際公約跟國際法對於第一擊無規範性定義，概念緣起主要是從國際法自衛權衍生而來，所以共軍任何時期的飛航侵入，經過廣播、示警，仍強行進入台灣領空，或是外島限制空域時，「將視同危及我方的第一擊」。

林文皇說，國軍依照規定行使自衛權，密切掌握後續敵人的企圖，持續依照突發狀況處置的規定應處。外島地區均劃設禁限制水域與空域，這是依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的規定，凡是中共的任何目標，未經許可進入外島地區的限制區，經示警、驅離無效，等同對台灣方面實施第一擊，因此按照現行規定行使自衛權。

林文皇舉例說明，當無人機侵擾外島限制空域時，守軍在識別、監控、示警、通報後，將運用干擾槍、輕兵器予以驅離、擊落來反制。

林文皇強調，國軍秉持不怯敵、不挑釁、不示弱的態度，以及不引發事端、不升高衝突原則，妥善應處共軍各種軍事侵擾活動跟威脅；國軍也運用聯合情監偵系統，密切掌握共軍任何軍事動態，並研判可能行動，有效因應各種突發狀況。

他指出，國軍秉持備戰不求戰、應戰不避戰的立場，對共軍的侵犯、挑釁行為，依照規定行使自衛權，都是依照國軍的經常戰備時期突發狀況處置規定，來妥慎應處，目前應處均有明確規定，由國軍第一線部隊來斷然處置。（編輯：郭無患）1111013