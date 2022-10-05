邱國正：敵方侵入領空算第一擊 中共跨紅線一定反制

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共機頻頻逾越台灣海峽中線。國防部長邱國正5日表示，海峽中線默契已被中共毀掉，但國軍也有紅線，若中共跨過紅線一定反制。中央社記者王騰毅攝 111年10月5日

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（中央社記者游凱翔台北5日電）中共8月初在台灣周邊海域軍演，且迄今共機頻頻逾越台灣海峽中線。國防部長邱國正今天表示，海峽中線默契已被中共毀掉，但國軍也有紅線，若中共跨過紅線一定反制；且敵方第一擊不限槍砲，侵入領空也算。

中共8月初在台灣周邊海域劃設禁航區軍事演習，並實彈射擊11枚東風系列彈道飛彈，演習後迄今除了頻頻侵擾西南防空識別區（ADIZ）外，更多次逾越台灣 海峽中線 認識海峽中線 台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。 國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。 看更多 關閉 ，已嚴重衝擊區域和平穩定。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢，民進黨立委羅致政關切，台灣海峽中線是否仍然存在。

邱國正回應說，海峽中線本來就是一條默契線，並沒有法律條約訂定，但這個默契已被中共毀掉，且難以恢復以前狀態。不過，國軍在海峽中線以東區域也有巡弋區、訓練區，這沒有改變，國軍也會堅持且不會退讓，國軍有紅線（底線），跨過紅線一定反制。

羅致政詢問，「第一擊」的概念是否不一定是敵方發射砲彈，如果敵方以戰機進入領空是否也算第一擊。邱國正回應，「對，沒錯」。

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至於8月軍演後，中共軍力與過去有什麼差別，邱國正表示，唯一的不同在於加大力度，且自我炫耀許多「首次」，例如「首次聯合作戰」、「首次那麼接近台灣」、「首次形成包圍」，目的就是讓台灣感到壓力，且不管是強度、數量、頻次都在增加。

羅致政並詢問，外界解讀中共軍演為對台「類封鎖」、「準封鎖」，國防部是否同意這樣的說法。邱國正指出，這些動作都是為了作戰做準備，封鎖是一個階段，要看後續中共如何進行，但只要有這樣的動作就算封鎖；中共確實想改變現狀並建立新常態，且有些地方已經改變，無法恢復過去的狀態。（編輯：郭無患）1111005