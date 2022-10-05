CIA示警中共2027威脅 邱國正：國軍每天戰備

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（中央社記者游凱翔台北5日電）美國中情局長伯恩斯日前表示，習近平指示共軍2027年前為犯台做好準備。國防部長邱國正今天對此表示，他會參考相關立論，但國軍現在能做、必要做的，就是做好準備，國軍每天進行戰備工作，沒有「2027年、20幾年」的考量。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢。他在會前接受媒體訪問時作了以上表示。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）3日播出美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）的專訪內容，他表示，中國國家主席習近平指示共軍在2027年前為犯台做好準備，接下來幾年兩岸可能發生衝突的風險將逐漸提升。

邱國正表示，任何言論都有立論基礎，他會參考，但國軍每天進行戰備任務，沒有「2027年、20幾年」的考量。

邱國正強調，他不希望戰爭發生，但也無法預期戰爭會不會發生，因此國軍現在能做的、必要做的，就是做好準備，但他尊重也不去否定伯恩斯的立論基礎。

至於國軍對美方軍售台灣的項目是否有選擇權。邱國正指出，國軍的建軍備戰是依照自己的規劃，一個案子的成立與否要看的是作戰需求，台灣有自己的基礎跟條件，並不會因為國外給多少資源或融資就能左右建軍方向，「不能硬塞，也不會硬塞」，他有這個責任堅持這個立場，請民眾放心國軍不會因此錯亂。

北韓昨天上午發射中程彈道飛彈（IRBM），飛越日本北部青森縣上空，日本政府罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert），示警北部和東北部居民尋找掩護。媒體詢問，若中共再次發射飛彈，台灣是否會發布警報。

邱國正回應指出，每個國家的標準不一樣，雖然說兩岸情勢緊張，但國軍對於敵情動態掌握的很好，什麼時候要發布、不發布，國防部都會拿捏。

有關義務役是否延長至1年，邱國正回應，這個議題蠻緊迫的，目前仍在準備且嚴密規劃中，部會之間的意見也還要參酌調整。（編輯：郭無患）1111005