張五岳：台灣對中國雖重要 但非關鍵及核心議題

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（中央社台北30日電）中共稱促統以實現中華民族偉大復興，台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，台灣固然是北京追求民族偉大復興的重要議題，但並非最關鍵及核心議題，除非碰觸無可迴避的紅線。

下月16日中共將召開20大，德國之聲（DW）中文網29日刊登專訪張五岳分析中共對台政策的報導。雖然若干預測指出，共軍可能2027年武力犯台，張五岳說：「我覺得這種看法應該不是非常精準。」

張五岳表示，首先，1995年、1996年台海危機，當時的中共領導人江澤民無法有效掌控軍方，而如今當家的習近平對軍方的掌控，沒人敢跟他意見分歧，也就是說槍桿子在台灣議題中不會對習構成強大的挑戰跟壓力。

他說，其次，以習近平目前為止的「兩個確立」，相信他不需要藉由解決台灣才能擺平內部權力的衝突和派系鬥爭，「我相信這個假設是不存在的」。

兩個確立是習近平倡議的政治口號，據去年11月11日中共19屆6中全會發布的公報：「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。」

張五岳指出，中共在6中全會就提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，主張解決台灣不是為解決而解決，須結合國家發展戰略和民族偉大復興，更不能因解決台灣影響國家和民族偉大復興，這才是總體的全貌。

他說，所以習近平很清楚，從俄烏衝突可知，若台海發生衝突，美國的介入未必直接派兵，但美國介入程度必定高於針對烏克蘭。

張五岳表示，中國實力固然成長，但沒有大到訴諸武力解決台灣不會損及國家發展和民族偉大復興，所以習近平未來5年希望統一要取得歷史進程，也就是說統一不能無作為，但不代表非得完成統一或武統，這是兩回事。

他預測，北京未來5年一定會加大反獨促統，也一定會加大融合發展，這是勢在必行，況且習近平的歷史定位，已無關是否解決台灣，因6中全會的第3份歷史決議，他已經取得了歷史定位。

據中共19屆6中全會，這份歷史決議凸顯習近平超越鄧小平，並效法毛澤東於決議中肯定自己路線的正確性，更標榜繼往開來，自架歷史光環和地位，依自己的需要決定再執政幾年，直到自己想站回台下，或自己倒下。

儘管如此，若習近平取得第3任期，解決台灣將是他最大目標或野心？張五岳說：「我覺得不會的。」並說台灣方面在看待兩岸關係，大概都從台灣自身的角度而論。

他表示，但北京在追求所謂國家發展戰略、在追求民族偉大復興當中，台灣議題是一個重要議題，但台灣問題不是最關鍵、也不是最核心的問題，除非是碰觸到無可迴避的紅線。

張五岳分析，北京一定希望在習的第3任展開「民主協商」、探索「兩制」方案，今年8月10日中國大陸發表第3份白皮書，代表中國把統一問題不再是當成口號跟政策宣示，而是準備化約成具體可行的方案。

他說，可預期20大的政治報告涉台部分，篇幅可能大約800字到1000字上下，將強調「解決台灣問題實現祖國完全統一」、「中國共產黨矢志不渝的歷史任務」、「全體中華兒女共同願望」，以及「實現中華民族偉大復興的必然要求」。

張五岳表示，這當中隱含了時間表，也就是中共盤算2049（中共建政百年）要解決這個問題，這些詞彙之後，就是「新時代解決台灣問題的總體戰略」，以實現中華民族的偉大復興，這就是目前中共對台的主旋律。

針對下月召開的20大，張五岳指出，習近平「一定，不是應當，就是確定了」取得第3任期。觀察20大首要應關注，習近平是否有意在2027年21大交棒？

他說，若他有意這麼做，今年20大就得遴選1960年後出生者擔任中央政治局常委，而且還須身兼中央書記處常務書記，並於明年或後年接國家副主席，最慢2025年接中央軍委副主席。

張五岳表示，若這3個位子是由3個不同人擔任，基本上可以斷定習近平在2027年仍不會交棒。

至於中共黨校前教授蔡霞日前撰文說，中國部分菁英對習不滿，就算他取得第3任期，但恐導致未來中國政局動蕩。

張五岳分析，中國大陸會不會內部發生問題，主要還是看經濟才是重中之重。經濟問題要是他無法持續有效解決，歷次中國大陸之所以政治上會發生比較大的波動，大概都是來自於經濟出現重大問題。

他說，很多人對習近平的連任和權力集中看法迥異，但若是反習勢力跟反習聲音，不是來自於中共中央高層的不同派系和代表人物，只是主觀價值的偏好，這個對於中國政局無所助益也毫無影響。（編輯：曹宇帆/朱建陵）1110930