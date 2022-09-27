清零拖累 世銀下調中國經濟成長預測至2.8%

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（中央社台北27日電）世界銀行大幅下調中國今年經濟成長預測，由今年4月時的4%至5%下調至2.8%，並指中國今年經濟成長將自1990年以來首次落後於亞洲其他地方，這都是因為中國的「清零」防疫政策拖垮經濟。

英國金融時報今天報導，中國曾設定今年經濟成目標為5.5%，但過去半年來中國經濟情況明顯惡化。根據世界銀行（World Bank）的最新預測，中國今年經濟成長為2.8%，而4月時的預測為4%至5%。

與此同時，世銀預測亞洲及太平洋其他地方的經濟成長會有改善，預期由去年的2.6%上升至今年的5.3%，這是受惠於疫情後高商品交易價格及本土消費回升。

報導指出，中國藉由封城及大規模檢測控制疫情，限制民眾出行，導致消費減少，並使房地產市場出現前所未有的下跌，而房地產市場占中國經濟活動的3成。

多個國際金融機構如高盛也下調中國今年經濟成長預測，因為預期中國的「清零」防疫政策會延續至明年。

世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家馬圖（Aaditya Mattoo）向金融時報表示，中國經濟曾經從疫情中領頭恢復過來，但現在為了要控制疫情而付出代價。

很多經濟學家及分析師都預期，中國會推出很多刺激經濟措施，但馬圖表示，雖然中國有巨大彈藥提供強而有力的刺激經濟措施，但北京似乎已經得出結論，就是財政刺激措施將被清零政策削弱。

報導表示，更令人關注的，中共總書記習近平將在下月中共20大獲得第3個任期，但他正削弱前中共領導人鄧小平改革開放時代展開的經濟活力。

世銀也擔心中國房地產市場下跌是顯示深層的結構性問題。

世銀表示，為降低房地產市場動盪而對其他經濟領域帶來即時影響，北京需要為陷入困境的開發商提供更多的流動性支持和完成項目的財務擔保。但長遠而言，財政改革需要為地方政府收入提供土地出讓以外的來源，如徵收物業稅。

報導指出，相反，亞洲及太平洋其他地方，特別是依賴出口的東南亞地方，大部份被預期經濟成長較快及通膨較低。

如印尼、泰國及馬來西亞，政府都提供補助來維持低通膨，本土消費在政府不再封城及解除嚴格防疫措施下回升。

與此同時，全球能源危機引發的大宗商品價格上漲提振了依賴出口的地方，如8月印尼煤炭出口創新高。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110927