紐時：習近平力拚共同富裕 中國富豪選擇出走

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（中央社台北10日電）中共領導人習近平力拚共同富裕，但中國富豪卻相繼選擇出走，他們落腳海外遠端遙控公司與集團的運作，以致中國越來越多民營企業主擔憂，當前的中國正偏離鄧小平的改革開放路線。

紐約時報（The New York Times）9日報導，有錢有勢的企業家在中國曾廣受崇拜與政府青睞和投資者追捧，他們幫助中國成為經濟強國，如今的政府重視政治和國安並打擊企業，他們低調退出，或徹底離開這個國家。

最近的一次外流中，潘石屹和張欣本週分別辭去房地產帝國Soho董事長和執行長，兩人在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發疫情之初就已經搬到美國，並於深夜遠距管理他們在中國的企業。

過去25年間，潘石屹和張欣在中國快速城市化的進程中發大財，這對夫婦打造的建案包括北京銀河Soho和望京Soho、上海凌空Soho等，迎合中國最富有的精英階層，隨即房產業佔中國整個經濟比重達到近1/3。

但隨著習近平倡議「共同富裕」，要求企業和商業大亨與民眾分享更多財富以化解貧富差距，中國企業家面有難色，習近平還強調黨要掌控民營企業，企業和商人必須在政治上保持忠誠。

哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明（Michael Szonyi）說：「一般來說，21世紀初期取得巨大成功的企業家要思考的問題是，繼續掌管他們的企業以及留在中國是否符合他們的最佳利益。顯然，對於這些公司創始人來說，答案已經很明確。」

他們的辭職凸顯民營企業家越來越擔心，中國正偏離鄧小平和前總理朱鎔基開創的自由放任資本主義，自習近平主政以來，中國更威權並重視國安又加強對民營企業控制，敢於質疑習近平的商界領袖都已被捕入獄。

任志強是潘石屹的朋友，他因批評習近平而被判處18年有期徒刑，導致企業家噤若寒蟬，潘石屹和張欣的微博帳號仍活躍，但他們已經很少發內容，並且只關注溫和乏味的話題。

曾經帶領阿里巴巴稱霸中國電子商務的聯合創始人馬雲已辭卸公司的高層職位，阿里巴巴競爭對手拼多多的創始人黃崢在卸任CEO不及一年，去年初又辭卸董事長。

一年前，TikTok母公司字節跳動創始人張一鳴也說他要辭掉CEO，上海封城期間，另位著名的科技企業家和風險投資家周航毅然選擇出走長居溫哥華，同時在當地痛斥中國現行的政策。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的客座研究學者唐安竹（Drew Thompson）表示：「這是中共演變進程的一部分，私人企業家是高調的富裕階層，這群人與『共同富裕』以及習近平所選擇的道路已經愈發不相容了。」（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110910