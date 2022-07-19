金融三業中國曝險跌破2兆 國銀對中國曝險探新低

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（中央社記者謝方娪台北19日電）中國近年政經風險情勢出現變數，金融業對中國曝險持續探低。根據金管會今天公布最新統計，銀行、保險、證券業及境內外基金對中國曝險滑落至新台幣1兆8380億元，相比去年同期2兆3827億元，大減5447億元。

中國去年祭出反壟斷法、共同富裕、房企管制等措施，衝擊經濟表現；房市風暴未歇，如今又因房地產業資金鏈斷裂，預售屋爛尾樓暴增，房貸族陸續宣布暫時止付貸款，在中國掀起一波停貸潮風暴，讓中國市場風險再引起各國矚目。

根據金管會統計至今年5月底止，本國銀行對中國曝險已下滑至1兆2318億元，年減2517億元；其中授信8176億元、投資3444億元、資金拆存698億元，3項曝險皆呈現下滑，又以投資大減1237億元最顯著，主要是和銀行進行風險控管考量有關。

依照規定，本國銀行對中國地區授信、投資及資金拆存總額度，以上年度決算後淨值1倍為限，截至今年5月底止本國銀行對中國曝險占淨值比率為30.2%，再創金管會自2013年第3季公布統計以來的史上新低點。

截至今年5月底止，保險業投資中國地區有價證券總額加計參股投資中國地區保險業總額達2096億元，年減1083億元；其中壽險業曝險大減1090億元，產險業不降反升，中國曝險部位自去年5月底37億元上升至44億元。

若單看壽險業，5月底投資中國地區有價證券金額僅剩1741億元，年減990億元，主要是與投資部位減持或反映評價減損有關；壽險業參股投資中國地區保險業總額達311億元，年減100億元，主要是反映被投資公司股權帳面金額減損。

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根據證期局掌握，若加計證券自營商持有中國曝險部位、境內外基金中國曝險部位、證券業投資中國事業總額度，今年5月至6月期間最新曝險值同樣降至3966.29億元，年減1847.4億元。

其中值得注意的是，截至6月底證券自營商曝險部位降至42.44億元，相比去年同期減少81.21億元、減幅近66%，金管會證期局副局長張子敏表示，主要是券商當時預期中國市場政策利率可能調降，先減持短期債券所致。（編輯：楊蘭軒）1110719