中國藍外套寬褲黨徽穿搭走紅 紐時：反映年輕人失業焦慮

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「廳局風」指的是典型中層官僚工作時穿的衣服，而中國最高領導人習近平（前）是這種堅定沉悶外表的典範。圖為習近平去年視察母校北京清華大學。（圖取自北京清華大學網頁tsinghua.edu.cn）

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（中央社台北8日電）中國年輕人近年掀起一股「廳局風」穿搭，藍色外套配上寬長褲，胸前一枚紅色中共黨徽，守舊的形象因公務員穩定可靠的職業光環而變酷變潮，背後反映中國年輕人的失業焦慮。

紐約時報中文網今天以「廳局風穿搭為何吸引中國年輕一代男性」為題探討這個現象。

報導指出，沉悶的藍色外套、寬鬆的褲子、胸前一枚紅色黨徽、手提一個小公文包，這是中國官員的典型著裝，長期以來與中國年輕人追求的形象相去甚遠。但現在，這種幹部裝變酷了。

許多年輕男性在社群媒體平台分享他們穿著與在中共辦公室上班的古板中年人類似著裝的照片。他們把這個趨勢稱為「廳局風」，指的是典型中層官僚工作時穿的衣服，而中國最高領導人習近平是這種堅定沉悶外表的典範。

習近平有巨大的影響力，但他並不被視為時裝潮流引領者。一些追「廳局風」的人也許是穿著玩的，是在取笑中國墨守成規的時代，但也有一些人說，他們穿這種服裝是認真的。

對許多中國年輕人來說，這種穿著意味著穩定的職業道路和體面的生活方式，可以說是共產黨版本的預科生造型。

21歲的電氣工程專業學生楊占發了一張自己穿著父親的藏青色夾克、戴著母親黨徽的照片。他說「和帶有時尚品牌標誌的衣服相比，這種風格更端莊穩重」。

在中國社群媒體平台上，「廳局風」話題標籤已積累了逾500萬點擊量。年輕的公務員曬出日常著裝，學生也曬出了身穿幹部服的自拍。一些年輕女性還炫耀公務員男友的時尚。

澳洲墨爾本斯威本技術大學名譽教授費約翰（John Fitzgerald）說，「這種風格很低調，像是在說『不要看我』。它在年輕人中受歡迎是個新情況」。

報導說，幹部風格現在受到的歡迎也許反映了人們對政府固定職位的高度興趣，尤其是在經濟急劇放緩的時候。去年，報名參加中央政府機構招聘考試的人數達到了創紀錄的200萬。

中國時尚部落客胡震說，當「大型互聯網公司正在進行一輪輪裁員的時候，『廳局風』正在傳遞一個不言而喻的訊息：可靠、穩定、沒有激烈競爭」。

儘管如此，許多年輕人認為「廳局風」只是社群媒體上的短暫狂熱。北京的商務顧問魏章南說「廳局風」也許不會持續太久，不是每個人都喜歡老幹部的感覺。

中國當局近期拚清零重創經濟，加上應屆畢業生人數逾千萬人破紀錄，導致16至24歲年輕人失業率大增。

據中國國家統計局，16至24歲年輕人失業率自1月的15.3%增至7月的19.9%，平均每5個社會新鮮人就有1個啃老，創下2018年以來新高，以致紛紛躺平並哭喊就業難。

在此情況下中國網路上出現「宇宙盡頭是公務員」的留言，紛紛表示選擇考公職。

中國社交平台Soul APP問卷調查顯示，今年有46.37%的大學應屆生將公務員、事業單位等體制內工作視為好的工作機會，比例遠高於網路大廠（19.78%）、世界五百強企業（9.89%）、金融機構&咨詢公司（7.69%）。

國考官方數據也顯示，今年報名人數首次突破200萬人，平均錄取比例為68∶1，而最熱門職位的錄取比例甚至達到20813∶1，凸顯當前公務員職業的搶手。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110908