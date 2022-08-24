中國失業率維持高點 後車廂販賣成出路

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（中央社台北24日電）中國失業率維持高點，不少受疫情影響而失業或生意倒閉的人，近來轉型利用自己的車進行後車箱販賣，咖啡、酒等各式商品，穿梭不同城市的後車廂市集，希望在經濟困境中殺出血路。

根據中國國家統計局數據，近月中國失業率處於高點，全國城鎮失業率由2月的5.5%升至4月的6.1%，7月微跌至5.4%。全國16至24歲的失業率由2月的15.3%升至7月的19.9%，再創新高。

路透社今天報導訪問了多名因疫情而生意倒閉或失業的中國民眾，轉型從事後車廂販賣。

天津人王偉（譯音）因受疫情影響而關閉了他的旅遊公司，並虧損了人民幣數十萬元。之後，他花了人民幣8萬元（約新台幣35萬元）將他的鈴木小客車改裝，在北京賣咖啡。

由6月起他駕著這部小客車到一個又一個的後車廂市集，在後車廂張開傘子，亮起柔和的燈飾，客人可以坐在露營椅上享受他的手沖咖啡。

報導指出，以往這種在路上擺賣會被很多人視為低下， 但現在中國的嚴格防疫措施，導致很多人失業或生意倒閉，卻變成了一條出路。

這種後車廂販賣在中國多個城市，如成都、重慶及廣州流行起來。

王偉說，後車廂販賣流行起來，幫助他渡過最艱難的日子，現在他每天可以賺1000元。

25歲的潘（譯音）也因疫情關閉了他在深圳的酒吧 ，令他背負超過10萬元的債務。

潘說，當時他心情非常低落，有一晚他跟未婚妻外出散心，看見有人在戶外賣酒，令他想到可以利用他的特拉斯電動車來賣酒。

他獲朋友借了3000元開業，由最初一周蝕錢，到現在每天盈利達7800元。他計劃之後駕著這車在中國不同城市的後車箱市集賣酒，「這是我們最享受的。」

此前在北京當補習老師的劉（譯音）在疫情爆發後失業。現在她利用自己的小客車後車箱賣咖啡，希望這小生意可以幫助她捱過經濟困境。

不過，她說目前仍是虧本，大部份時間每日盈利少於100元，連吃飯及交通費也不夠，「但是我很開心」。

失業率維持在高點及今年大專院校畢業生首次突破1000萬大關，中國當局曾鼓勵「靈活就業」，指靈活就業能有效促進就業，也有利於激發市場活力和社會創造力。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110824