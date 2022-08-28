中國徵兵鎖定理工大學生 分析：因應青年高失業

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（中央社台北28日電）中國解放軍近期徵兵著重「理工類大學生和備戰打仗所需技能人才」，分析認為這與中國整體經濟下滑有關，由於大學畢業生面臨就業困難，經濟因素改變了解放軍徵兵的結構。

根據中國國家統計局發布的數據，中國16至24歲青年失業率呈現攀升趨勢，7月份已達19.9%，是目前為止最高點。時事評論員江峰在接受自由亞洲電台採訪時，做出上述評論。

中國國防部發言人譚克非曾在8月25日的例行記者會上表示，中國解放軍半年一次的徵兵已經在8月15日開始，這次徵兵將注重徵用「理工類大學生和備戰打仗所需技能人才」，徵兵年齡也向上提高到26歲。

江峰提到，過去20年，中國國防推動現代化，因此招收大學生、直接在科技業延攬人才，這已經是中國國防長期戰略趨勢。不過，這次擴大、獎勵徵兵，也與台海局勢緊張、解放軍對台軍演常態化有關，也顯示了台海實戰備戰的急需。

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另一位中美時事評論家橫河也對自由亞洲表示，解放軍以往徵兵會聚焦在招募農民入伍，這次改將理工類大學生設為重點招募對象，是為了培養現代化戰爭所需的能力。儘管中國解放軍在制度上已經轉型，但思維以及技術相關轉型的速度卻尚未跟上。

橫河表示，俄烏戰爭和在台灣海峽的緊張局勢，使中國軍方意識到，中國在現代化武器的操作仍有很大的問題，所以解放軍想要在這方面做些改變，以適應現代戰爭對技術、知識的要求。（實習編輯：何宇軒/編輯：唐佩君）1110828