中共政治局會議釋放訊號 分析：首重穩就業與物價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海29日電）中共總書記習近平28日在中共政治局會議中重申穩經濟，同時確保房地產市場穩定、化解村鎮銀行風險。分析認為會議釋出的訊號顯示，比起經濟成長目標，現在穩就業和物價更重要。

中共中央政治局28日舉行會議，分析研究當前經濟形勢、安排下半年的經濟工作。會議提到，要做好下半年經濟工作，堅持「穩中求進」，鞏固經濟回升趨勢，致力於穩就業、穩物價，保持經濟在合理區間運行。

界面新聞引述多家分析機構與券商指出，會議釋出的訊號顯示就業穩、物價穩就是目前「最好結果」，這意味著比起今年初訂出的經濟成長目標，現階段就業和物價的穩定更加重要。

報導引述平安證券分析指出，會議將就業和物價放在首要位置，其中側重不言而喻。就業與民生息息相關，今年上半年受疫情衝擊，城鎮失業率升至近年來新高，城鎮新增就業僅完成全年目標的約60%，為近10年來最低。失業率太高並不利於釋放消費潛力。

另據中信證券、國盛證券分析指出，雖然完成全年經濟成長率5.5%左右的目標難度較大，但不代表中國會放棄追求較好的經濟成長。政治局會議提出「經濟大省要勇挑大樑」，就是要求有較好條件的地區，要積極主動為全國穩經濟大盤做出貢獻。

對於近期引發社會關注的房地產市場動盪，分析強調，「穩增長必須穩地產，不能讓房地產成為過度拖累經濟的因素。」

分析認為，政治局會議中提及穩定房地產市場，相當於把屬於市場經濟的購房行為上升為保民生、保穩定的重要政治任務。地方政府本身對於穩定房地產市場就有較強的動力，接下來將會有足夠的意願以更高標準執行「保交樓」任務，相關風險可望在第3季有效解決。

分析提及，接下來在短時間內發布大量新政策的可能性不大，主要原因是「穩經濟一攬子政策」等相關措施實施時間才一個多月，仍需時間繼續推動並等待效果顯現，另一方面，相關部門不會為了過高的成長目標而發布超大規模刺激措施，預支未來。（編輯：陳沛冰）1110729