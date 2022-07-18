疫情衝擊 上海上半年GDP年降5.7% 北京僅增0.7%

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中國經濟表現持續疲弱，曾封城2個月的上海，今年上半年GDP按年下降5.7%。圖為上海警方4月在高速公路收費站查驗車輛。（中新社）

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（中央社台北18日電）中國經濟表現持續疲弱，曾封城2個月的上海，今年上半年GDP按年下降5.7%，首都北京僅年增0.7%。專家表示，要經濟復甦最重要是家庭、企業及投資者恢復信心，但目前市場信心還未充分建立。

中國官方此前公布，中國第2季國內生產毛額（GDP）年增僅0.4%，今年上半年GDP年增只有2.5%。國家統計局指出，實現全年經濟成長率5.5%預期目標有挑戰。

綜合鳳凰網及環球網今天報導，上海市及北京市今天分別公布兩市經濟運行情況。

上海市方面，根據地區生產總值統一核算結果，上半年地區生產總值約人民幣1.9兆元（約新台幣8.4兆元），按可比價格計算，按年下降5.7%。

上半年全市規模以上工業增加值按年下降11.3%，房地產業增加值按年下降10%。上半年全市固定資產投資按年下降19.6%，當中城市基礎設施投資按年下降38.1%。

上半年上海市居民人均可支配收入為3萬8996元，按年下降3.4%。全市新增就業崗位25.29萬個，按年減少14.94萬個。

北京市方面，根據地區生產總值統一核算結果，上半年北京市實現地區生產總值約1.9兆元，按不變價格計算，年增0.7%，其中第一季度年增4.8%，第二季度按年下降2.9%。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗生產基數逐步提高和疫情影響，上半年北京市規模以上工業增加值按可比價格計算，按年下降15.1%，如剔除疫苗生產因素，則年成長1%。

上半年北京市固定資產投資（不含農戶）年增5.5%，其中基礎設施投資年增6%，房地產開發投資年增1%。

上半年北京市場總消費額按年下降4.6%，全市居民人均可支配收入3萬9391元，年增3.3%。

上觀新聞今天分析，上海市過去多年均保持相對穩定的正成長，出現負成長的僅有2020年上半年，降幅為2.6%，降幅明顯較今年上半年少。

報導引述上海社科院經濟研究所所長、研究員沈開艷表示，今年第2季上海遭受疫情嚴重衝擊，4月及5月全域靜態管理，投資、消費、進出口等經濟活動均受到極大限制，上半年經濟負成長是可以預見。

沈開艷認為，中小微企業是經濟發展重要支柱，貢獻了全國稅收的50%，GDP的60%，就業的80%，是經濟最重要的韌性來源。只有幫助中小微企業渡過疫情難關，創造良好的市場環境，經濟才能更快反彈。

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復旦大學經濟學院院長張軍說表示，今年多地疫情反彈衝擊經濟，外部環境也有改變，經濟要復甦最重要是信心。對家庭來說，只有相信未來有持續收入才會放心消費；對投資者來說，只有相信項目有前景才會投資；對企業來說，只有相信供給端、需求端都穩定才能制定生產計畫。

他表示，從6月份的民間投資數據來看，經濟恢復還不夠理想，顯示市場信心還沒有充分建立。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110718