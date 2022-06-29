習近平考察武漢再談清零：寧可影響一點經濟發展

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（中央社台北29日電）中共總書記習近平昨天在武漢表示，中國如果搞「集體免疫」、「躺平」，後果不堪設想。實施動態清零政策，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」。

新華社報導，習近平28日下午在湖北省委書記王蒙徽、省長王忠林陪同下，深入湖北省武漢市的企業、社區調研。他在一個社區向居民說明為何要毫不動搖堅持「動態清零」時，作以上表示。

武漢2019年末爆發COVID-19疫情後，習近平2020年3月10日首赴當地考察疫情防控工作。這次是他相隔2年多後，再度到武漢考察。

據報導，習近平來到武漢東湖高新區左嶺街道智苑社區考察。在聽取湖北省常態化疫情防控和疫後社區治理情況介紹後強調，2020年武漢保衛戰勝利以來，武漢這2年又遇到了多次聚集性疫情，但很快控制住了，沒有發生大的反彈。

他說，武漢市常態化疫情防控工作做得是好的，經驗值得總結。「實踐證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、有效的，必須毫不動搖堅持」。

習近平在社區視察時強調，要完善社區常態化防控措施，發現疫情後一定要果斷，不能遲疑，採取科學嚴格的管控措施，提高科學防控、精準防控水平，堅決守住社區這道防線。

他說，COVID-19疫情是一場大考。「我們堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健康」。

習近平說，中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。實施動態清零政策，是黨中央從黨的性質宗旨出發、從中國國情出發確定的，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」，尤其是要保護好老人、孩子。

他還說，「如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。我們有中國共產黨領導，有社區這個重要基層基礎，有能力也有實力實行動態清零政策，直至取得最後勝利」。

習近平並稱，當前疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大。堅持就是勝利。要克服麻痹思想、厭戰情緒、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，同時要「盡可能推動經濟平穩健康發展」。各級黨委和政府要想辦法幫助人民群眾解決實際困難，確保經濟發展和人民群眾生產生活少受影響。

他最後說：「我們有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年我國經濟發展達到較好水平」。（編輯：楊昇儒/）1110629