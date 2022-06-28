疫情影響 中國地方國企前5月獲利大減22.7%

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（中央社台北28日電）中國財政部今天發布2022年前5月全國國有及國有控股企業經濟運行情況，受到疫情影響，地方國有企業營收雖比去年同期略增6.7%，但獲利卻大減22.7%。

中國財政部官網28日發文指出，今年1至5月，全國國有及國有控股企業營業總收入，與去年同期相比保持增長，但受去年同期基數較高及COVID-19疫情因素影響，利潤總額仍下降。

據發布，國有企業1至5月營業總收入人民幣30兆8831.3億元（約新台幣137兆元），年增9.2%。其中，中央企業17兆5025.4億元，增長11.2%；地方國有企業13兆3805.9億元，增長6.7%。

但國有企業利潤總額1兆6310.7億元，減少6.5%。其中，中央企業1兆42322.6億元，略增0.4%；地方國有企業3988.1億元，大減22.7%。

與中國財政部5月27日發布的今年前4月數據相比，國企利潤總額從年減3.6%進一步惡化為減少6.5%；央企獲利從增長11.8%大幅萎縮至增長0.4%；地方國企則從年減22.2%進一步降為22.7%。

據發布，截至5月末，中國國企資產負債率64.3%，上升0.1個百分點。其中，中央企業67.0%，上升0.2個百分點；地方國有企業63.0%，上升0.2個百分點。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110628