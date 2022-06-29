疫情掀中國房貸斷供潮 法拍屋增仲介電話接不停

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（中央社台北29日電）中國許多民眾因疫情失去工作，還不起房貸致法拍屋增加，想逢抵搶進的買家增多，陸媒報導，仲介說詢問電話接不停，每天不是在前往拍賣的路上，就是在清場交付的路上。

據搜狐新聞網近日報導，2020年，由於疫情影響，很多人因此失去工作，「並就此踏入災難」，網上近日流傳一篇發文，「兄弟，借我點錢，我房貸還不起了」。

時代財經今天報導，據國家金融與發展實驗室發布的「2021年度中國杠桿率報告」，近年來法拍屋數量逐年遞增，從2019年的50萬套，至2021年成長至超過160萬套。

報導指出，今年6月，「90後小夥低價撿漏北京法拍房」的關鍵字衝上了熱搜。

這位90後出生的北漂族盼在北京安家，最後以低於市場價格近人民幣300萬（約新台幣1300萬元），拍下了一套朝陽區的法拍屋。

高達數百萬元的撿漏（很便宜的價格）空間令不少買房者心動，在該熱搜新聞下，不少網友問什麽時候也能撿漏一套法拍屋。

報導指出，近10年，法拍屋市場經歷了近乎野蠻生長的時期，從而催生了炒房現象，部分熱點城市法拍房溢價不斷攀高。

網路業者看中法拍屋交易熱潮，2012年11月20日，由杭州市蕭山區人民法院處置執行的一套住宅抵押物，首次在網路司法拍賣平台上成交，拉開中國房地產網路司法拍賣的序幕。

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而今年以來，各大社群媒體平台上「買法拍屋」正在成為一種潮流，包括「第一次涉足法拍屋！」、「挑戰全網最快法拍屋到證」、「律師夫妻成功入了法拍屋的坑」等文章下均有不少評論。

買家的增多，讓仲介也忙碌了起來。一名深圳某法拍屋輔拍機構客戶經理告訴時代財經，今年法拍房的諮詢量一直在增加，不僅是他所接觸的買房者，大眾的關注也越來越多。每天都要接很多的諮詢電話，「每天不是在參拍的路上，就是在清場交付的路上」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110629