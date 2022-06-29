中國縮短入境隔離天數 外國商會仍難樂觀

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（中央社台北29日電）中國官方宣布縮短入境隔離天數，集中隔離天數由14天減半為7天，再加上居家監測3天。投資者對於大幅縮短隔離天數表示歡迎，外國商會卻持保留態度，直指地方政府會否落實有待觀察。

中國國家衛生健康委員會昨天宣布放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）多項防疫措施。「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」內容調整密切接觸者及入境人員隔離與居家監測時間，天數由「14+7」調整為「7+3」，另還有其他防疫措施新制。

紐約時報（The New York Times）29日報導，從2020年初以來，中國一直實施嚴格的入境管理措施，幾乎要求所有海外入境者集中隔離（通常是在指定酒店）至少14天，接著還要居家隔離一段時間。

許多投資者對於隔離天數縮減新制表示歡迎，外國企業和一些中國企業抱怨政府的嚴苛隔離管控規定讓人未能出國，這也讓投資者和客戶不願意到中國，大大影響了生意。

中國歐盟商會對於新制則是態度保留，因為中國各地的地方政府經常對防疫政策加碼。中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）表示，雖然國家衛健委建議在全國範圍內實施新防控方案，是否所有地方政府都會這樣做仍有待觀察。

伍德克認為，中國老年人疫苗接種率相對地較低，且官方不願意使用外國研發的更有效的mRNA疫苗，「中國也許會實施嚴格的出入境政策直到2023年夏季之後」。

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中國調整入境者隔離天數，但沒有放棄「動態清零」目標，政府一直透過常態化核酸檢測和封控措施試圖消弭病例。新規指出，政府正在試圖減輕防控措施對於民眾和經濟的影響。

華爾街日報（The Wall Street Journal）29日報導，中國縮短入境人員隔離天數，這表明官方迫切希望控制疫情防控措施所帶來的經濟影響，增強人們對經濟復甦的信心。這次隔離天數的大幅縮短是中國在放寬邊境管控方面最大的一步。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110629