北京第2季經濟負成長 消費主導疫情管制影響大

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（中央社記者張淑伶北京18日電）北京市官方今天發布，第2季GDP出現負成長，年減2.9%；上半年GDP的年增率也僅0.7%，比全國的2.5%還低。分析指出，北京以服務型經濟、消費主導，經濟受疫情管制影響相對更大。

新京報報導，北京市統計局副局長、發言人朱燕南在記者會上表示，北京市第1季實現平穩開局，GDP年增4.8%。進入到4、5月份，全市經濟下行壓力開始加大。

她分析，北京有一個比較特殊的影響因素，就是2021年COVID-19疫苗生產帶來的高基期影響。2021年第2季，北京市疫苗生產加快，帶動工業生產增速提高，使2021上半年北京規模以上工業增加值增速超過4成，是非常高的增速。

但也因此，今年4、5月份受到疫情管控和高基期雙重影響，導致北京主要指標出現持續下滑趨勢，在5月份表現得更加明顯。到了6月份，北京經濟運行呈現出恢復回升態勢。一方面是疫情形勢趨穩；另一方面，國家以及北京等各層級的穩經濟舉措相繼推出。

從全國數據來看，第2季GDP年增0.4%，在疫情等超預期因素下依然守住了正成長，但是北京第2季GDP年降2.9%，落入負成長。

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朱燕南表示，北京經濟具有服務型經濟、消費主導的特點，疫情對接觸性服務行業和消費領域的衝擊最大，所以對北京的影響也就相對更明顯一些。

對於下階段北京經濟運行的走勢，朱燕南認為，6月份全市經濟呈現恢復態勢，但恢復的基礎還不牢固。疫情仍然是不確定因素，同時生產需求領域的多個指標還在低檔運行，企業生產經營仍面臨很多困難。疫苗生產高基數的影響也還會持續存在。（編輯：邱國強）1110718