官方智庫：中國下半年就業難 收入恐降消費難振

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（中央社台北10日電）中國社會科學院經濟研究所日前接連發表報告指出，今年下半年中國國內就業壓力仍大，導致民眾擔憂收入可能下降，將進而使得消費性需求大規模成長的可能性不高。

綜合澎湃新聞等媒體報導，中國社科院經濟所官網4日及5日先後發布題為「2022年5月消費狀況分析與展望」和「2022年5月份外貿形勢分析與展望」的報告，提到上述內容。

5日發布的報告指出，從5月份數據來看，中國進口逐月相比仍處於低檔，明顯低於出口的恢復速度，反映生產驅動和消費驅動的進口需求均面臨較大障礙。

這項報告提到，一方面當前中國加工貿易受疫情影響較大，企業中間品進口仍處於低檔；另一方面，疫情對就業的負面影響可能維持一段時間，下半年失業率可能仍處於高檔，人民收入上升的難度較大，這都將使得國內消費性需求下降，對進口形成較大壓力。

報告分析，面對疫情造成的不確定性及對未來收入下降的擔憂，可能強化消費者的預防性儲蓄動機，中國民眾的個人消費可能更加謹慎，進而使消費品進口受到負面影響。

至於4日發表的報告也指出，中國5月份的就業數據表現出2大特點：一是疫情推升大城市失業率，二是畢業季帶來青年失業率繼續上漲。

這項報告說，受益於疫情好轉，消費復甦，中國整體失業率5月份已開始下降，但31個大城市失業率卻不降反增，原因有二。一是疫情對大城市企業的影響更強，湧入大城市的初創企業、個體工商戶等受挫嚴重，就業帶動力量下降；二是這波疫情主要集中在上海、北京等地，尤其是上海作為經濟重鎮在疫情中受到影響，就業吸納能力下降。

報告認為，2022年中國大學院校畢業生人數創歷史新高，企業招聘需求卻因為疫情衝擊縮小，供需差距持續擴大。到7、8月畢業生正式離校，季節性失業還會上升，失業率還可能再創新高。

這項報告指出，因此產生的就業結構持續失衡必定拖累居民收入，進而降低居民的邊際消費傾向，提高預防性儲蓄動機。

報告提到，中國失業率的持續攀升和結構性失業問題的存在，說明市場有效消費的恢復形勢仍不容樂觀，實際消費需求和消費能力的恢復還需時日。（編輯：邱國強）1110710