中國清零長城千瘡百孔 31省市逾20爆本土疫情

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中國築起的清零防疫長城仍無法阻止疫情來襲。圖為廣西北海市民眾17日進行核酸檢測。（中新社）

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（中央社台北18日）中國官媒健康時報官網17日報導，中國31省市已逾20個爆發本土疫情，另據中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）共598例。

中國衛健委官網上午通報，17日零時至24時，新增確診167例，境外移入50例，本土117例，分別是廣西省59例、甘肅省28例、四川省9例、廣東省7例、上海市、安徽省、江西省與河南省各3例，江蘇省及海南省各1例。

新增無症狀感染者431例，境外移入38例，本土393例，分別是甘肅183例、廣西53例、安徽52例、河南39例，上海14例、四川14例、江西12例、廣東10例、吉林省8例、山東省4例、遼寧省與江蘇各2例。

中國當局斥資巨額投入核酸檢測力拚清零，估計一年將耗費人民幣1兆4500億元（約合新台幣6兆元），但大撒幣築起的清零防疫長城，至今仍無法阻擋一波又一波的疫情來襲。

健康時報網17日報導，中國16日新增病例580例，創7月以來最高，並且連續3天新增超400例，逾20省市再現本土疫情，至於7月2日至11日，則是連續10天單日新增破300例。

而衛健委今天通報的17日新增染疫數又高於16日，顯示中國疫情依舊嚴峻難斷根，重挫中共領導人習近平的堅持清零。

至於當前中國疫情的觀察重點，仍聚焦於安徽、廣西與甘肅。

這波自安徽泗縣引爆的疫情正逐漸朝蚌埠市擴散，衛健委最新通報，安徽17日新增病例55例，49例集中在蚌埠轄下的懷遠縣。

健康時報網報導，7月15日至16日安徽的染疫數也多集中在蚌埠，累計兩天下來通報202例，並且自6月26日泗縣發現首例感染者以來，截至7月16日24時，累計安徽通報的本土感染者逾2000例。

甘肅省會蘭州市日前雖防疫實施封控一週還是壓不下來，衛健委最新通報，17日甘肅28例新增本土確診中，蘭州佔22例，甘肅新增本土無症狀感染者183例，蘭州佔130例。

健康時報官網報導指出，甘肅自7月8日發現首例感染者以來，截至7月16日24時，疫情已蔓延至9個市州、21個縣市區。

廣西17日的新增本土確診都集中在北海市共59例，並外加無症狀感染者51例，健康時報網報導，當地16日通報新增本土確診病例9例，這是7月以來，廣西首次出現本土確診，當天另通報無症狀感染者235例，合計244例。

此外，中國嚴格貫徹清零衍生的次生災難再添一樁。中國澎湃新聞今天報導，廣東廣州市荔灣區防疫人員以篩查為由，竟撬開門鎖並擅闖因染疫被隔離而人不在家的病患住處，估計共84戶遭到違反人權對待。

衛健委指出，截至7月17日24時，據31省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬7593例，尚在醫學觀察的無症狀感染者3806例，境外輸入392例。

港澳方面，香港網路媒體01今天報導，當局通報新增3486個病例，已連續5天破3000例，並新增4個死亡病例，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，過去每兩週染疫數都會翻倍，擔憂隊醫管局醫療糸統造成壓力。

衛健委通報，截至17日24時，香港特別行政區累計染疫34萬5995例，其中出院6萬5702例，死亡9437例。

澳門日報今天報導，澳門這波疫情已持續1個月，因實施相當於封城的「相對靜止」管制，16日通報新增病例僅4例，累計染疫數1733例，當中6成、1077人為無症狀感染者，656人為確診病例，當局盼本週達成清零。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110718