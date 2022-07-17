應對BA.4與BA.5 中國專家：現有防控措施仍有效

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（中央社台北17日電）中國出現傳播速度更快且傳染力更強的BA.4與BA.5病毒株，中國醫學專家認為，新變異的病毒株致病性無明顯變化，中國現有的防控措施對BA.4和BA.5是有效的，堅持「動態清零」不動搖。

針對Omicron BA.5病毒株，官媒央視新聞此前曾訪問過武漢大學醫學部病毒研究所副所長楊占秋，當時楊占秋表示，BA.5無症狀居多，致病性明顯減弱，僅現類似感冒的症狀，不會引起肺炎。

不過該則訪問之後遭到刪除，取而代之的又是官媒進一步宣傳，要堅持動態清零不動搖的政策。

人民日報經濟社會微信公號今刊出訪問中國疾控中心病毒學首席專家董小平的報導。

董小平對於BA.4與BA.5變異株表示，與以往的變異株相比，BA.4和BA.5變異株的傳播力明顯增強；與Omicron其它變異株相比，BA.4和BA.5變異株致病性沒有明顯增加和減弱。

董小平指出，「BA.4和BA.5變異株出現大規模感染，對於有基礎疾病的老年人，依舊是致命的。」

他還稱，目前還沒有完整的資料來驗證中國的疫苗對BA.4和BA.5變異株的保護率是否有變化。

對於現今中國的防疫政策，董小平又稱，中國現有的防控措施對BA.4和BA.5變異株都是有效的。

他指出，中國將隔離期間從「14+7」變成「7+3」，是參考國際上很多國家的情況，以及經過研究分析國內疫情資料，發現7天的隔離非常有效，因為絕大部分的人都會在7天內發生陽性。這種調整能適用BA.1和BA.2變異株，同樣也適用BA.4和BA.5變異株。

董小平強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，將疫情影響控制在萌芽狀態。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110717