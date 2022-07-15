中國疫情蔓延19省市 習近平堅持清零遭重挫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為上海一處社區5日傍晚進行核酸檢測的情形。中央社記者吳柏緯上海攝 111年7月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中國官方今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例（含確診與無症狀感染者）533例，估計這波疫情已蔓延至少19省市，重挫中共領導人習近平堅持的貫徹清零。

中國國家衛生檢康委員會官網上午通報，14日零時至24時，31省市和新疆生產建設兵團報告新增確診病例113例，其中境外移入49例；本土病例64例中，甘肅省30例、廣東省17例、海南省7例、上海市6例、江西省2例、內蒙古與河南省各1例。

新增無症狀感染者420例，境外移入52例；本土病例368例中，廣西省165例、河南省51例、甘肅省41例、上海市39例、廣東省39例、江蘇省13例、山東省9例、江西省7例、福建省3例、海南省1例。

這波自安徽省爆開的疫情，伴隨COVID-19變異株Omicron的亞變異，也就是傳播速度更快且傳染力更強的BA.5，中國官媒健康時報8日報導，估計至少已蔓延至19省市，包括入侵經濟重鎮上海市與首都北京市等地。

當局斥資巨額投入核酸檢測力拚清零，估計1年將耗費人民幣1兆4500億元（約合新台幣6兆元），迄今仍難斷根疫情，重挫習近平堅持的貫徹清零。

前波疫情重災區上海市封城兩個月，直至6月才解封，據健康時報網14日報導，截至13日24時，這波疫情上海市已通報4百多例新增本土病例，包括確診病例102例、無症狀感染者380例。

當地浮現疫情捲土重來跡象，上海人紛紛開始囤糧，澎湃新聞今天報導，若干知名線上買菜平台又公告運力吃緊及清晨6時30分開放預約，先前封城期間也是如此。

疫情加劇的華中河南省新增病例52例，其中駐馬店市占45例；省會鄭州市縮短核酸檢測間隔，從原本72小時縮至48小時。

與這波疫情爆點泗縣同樣位於安徽省境內的懷遠縣，即日起實施封閉管理，期間所有人足不出戶，並且執行不漏一人一戶的全員核酸檢測；廣東省珠海市香洲區則實施為期3天的管控。

甘肅省蘭州市也因當前疫情封城，健康時報網14日報導，這波疫情蘭州市累計新增病例193例，近期離開蘭州市的民眾，頻繁往來於四川省、青海省與陝西省，是否造成疫情外溢值得關注。

截至14日24時，中國累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬7143例，尚在醫學觀察的無症狀感染者3336例（境外輸入372例）。

港澳方面，據網路媒體香港01今天報導，當地疫情仍未趨緩，官方14日通報新增病例3674例、新增5個死亡病例，港府下令，即日起確診者要戴電子手環，口岸檢測呈陽性立刻送檢疫。

衛健委通報，截至14日24時，香港特別行政區累計染疫數34萬4088例（出院6萬5331例，死亡9427例）。

澳門日報今天報導，當地歷經10輪全員核酸檢測，13日新增病例29例，蔓延趨勢有收斂跡象，累計這波疫情澳門染疫數累計1644例。目前澳門實施相對靜止封控，下週是否有機會調整防疫措施，衛生局傳染病防控處長梁亦好則說，言之過早。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110715