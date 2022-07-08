中國拚清零或救經濟？ 學者：疫情擴大犧牲經濟

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（中央社記者沈朋達台北8日電）中國多地近期疫情再起。學者張執中表示，北京當局近期雖定調「救經濟」，但若新變異病毒株造成更嚴重疫情，地方政府在「動態清零」的方針下，仍會優先防疫而犧牲經濟。

中國大陸近期COVID-19疫情有反彈趨勢，繼江蘇和安徽出現大量確診病例，上海和陝西西安疫情也升溫，上海再安排多區居民接受核酸檢測，西安也實施7天的「臨時性管控」。

即便西安官方強調並非「封城」，但仍有大量民眾擠在車站趕著離開。外界也關注，在「動態清零」方針不變下，地方政府如何在防疫與經濟發展間取捨？極端的「封城」有沒有可能再現？

開南大學公共事務管理學系副教授張執中接受中央社電訪時指出，在上海歷經2個月多封城後，中國國務院總理李克強5月26日召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」；中國國家主席習近平也在6月8日赴四川視察時，重申「動態清零」方針，和統籌防疫和社會經濟發展工作。

張執中認為，由此觀之，中共中央對「救經濟」有共識，因此如何在防疫和經濟間取得平衡，成為各地政府重點。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊告訴中央社，中國執行「動態清零」的其中一個困難，是兩三年來強力防疫下包括普篩檢測等支出，都由地方政府買單，這對經濟投資形成排擠作用。

張執中也說，地方財政已難再支援相關防疫成本，而若要民眾自費，又排擠到個人消費的支出。加上長期防疫下，人民已彈性疲乏，河南「紅碼」事件也令民眾對防疫體系產生不信任感。

整體而言，他認為地方政府還是會以防疫為重點，因為各地「一把手」知道經濟發展問題不見得讓自己下台，但若防疫出錯，則很可能丟掉烏紗帽。

日前西安和北京已從患者樣本中檢出Omicron變異株BA.5.2分支，增加重症風險。

張執中認為，在中共第20屆全國代表大會召開前，各地政府都難在防疫和經濟間取得平衡，一旦疫情持續擴散甚至惡化，當局一定是以防疫優先，也必定會犧牲經濟。（編輯：楊昇儒）1110708