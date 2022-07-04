中國長三角地區難清零 疫情是否反彈受矚

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（中央社台北4日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例380例（含確診與無症狀感染），近期長三角地區相繼出現本土病例，疫情是否再反彈受矚；另香港澳門病例也持續增加，澳門更宣布將進行三輪全民核酸檢測。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，7月3日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例72例，當中本土確診病例41例、另本土新增無症狀感染者339例。

本波疫情集中於安徽，據衛健委資訊，安徽新增287例（含確診29例及無症狀感染258例），而泗縣是安徽省疫情中心，過去數日新增均逾百例。

泗縣為控制疫情昨天決定實行疫情防控「小區長」、「樓棟長」和「單元長」等管理制度，以明確各自管理職責，做到在小區開展疫情防控工作，服從其他相關臨時性工作指令。

除安徽外，長三角其他省份地區近日也出現本土疫情，疫情是否會擴大受矚。「第一財經」整理，6月27日以來，至少有江蘇徐州、南京、無錫、鹽城、蘇州、淮安，浙江杭州、金華等兩省8市發現本土確診者。

其中，南京、徐州、無錫三地疫情最初均是在泗縣與確診者有密切接觸或從泗縣來返人士中發現。

此外，香港3日新增1828例確診，其中1681例為本土病例，至於懷疑是BA.4或BA.5的病例增加28例。香港衛生防護中心說，新增核酸檢測病例數目低，相信與受風暴影響，檢測數量減少有關，預料病例會在未來幾日反映。

另外，香港立法會議員何俊賢3日宣布確診受到極大關注，因他6月30日曾與中國國家主席習近平合照。

至於澳門部份，3日新增68例確診，首次出現死亡病例，2名90歲以上的高齡長者離世，澳門衛生局局長羅奕龍表示，未來一周將進行三輪全民核檢。

中國衛健委資訊表示，收到香港特別行政區通報迄今確診累計共33萬8934病例（出院6萬4171例，死亡9405例），澳門特別行政區累計382例（出院83例，死亡2例）。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110704