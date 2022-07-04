黨官頌聖vs網友吐槽 習近平民望折損下尋求連任

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（中央社台北4日電）習近平意圖打破文革後黨內慣例續任第3任中共總書記。雖有各省黨代會以頌聖言詞接力造勢，但中國民間發起的網路建言活動卻出現大量反對他續任的貼文，或能反映習近平如今受折損的民望。

中共預料將於10至11月間召開第20次全國代表大會，會後隨即舉行的20屆一中全會就將推舉總書記、政治局常務委員及政治局委員，形成下一個5年的中共權力核心。而已擔任2任總書記的習近平，被普遍認為將藉由中共20大尋求續任第3任。

為習近平造勢的行動，自5、6月間陸續召開的中共各省級黨代會展開，就由黨委書記接力發表「頌聖」講話。像是廣東省委書記李希稱頌習近平對廣東「山高水長的關懷厚愛」；上海市委書記李強則說「最強烈的自覺是遵循總書記給予的諄諄教導」；北京市委書記蔡奇表態「習近平有非凡的雄才大略」；天津市委書記李鴻忠更直言「以無我的境界和成仁之心」詮釋對習近平的「忠誠」。

相較於中共各地藉黨代會「頌聖」，中國民間也有人自發性地「頌聖」。眼見中共各大官媒紛紛依例舉辦形式上的「徵求二十大建言」活動，知名中國愛國博主蕭國舉日前也跟著在網路上發起「向二十大建言獻策」活動，除了為自己累積網路聲量，也企圖藉此向中共及習近平表忠。

然而，相較於中共官媒充分過濾的建言，蕭國舉徵集而來的網友公開留言，卻與黨代會的頌聖聲大相逕庭，充滿了要習近平諸如「到點下班，到站下車」、在20大離任退休的言論。

在這般始料未及的尷尬情況下，整個徵集意見活動在網管介入下無疾而終，所有貼文卻被刪除，但被截圖的眾多留言，卻早已在中國內外網路廣為流傳。

這些留言中，最多的莫過於不點名地要求習近平，遵守中共在文革後形成的黨職不超過2任，以及反對終身制的原則。像是其中傳頌最廣的「到點了就下班、到站了就下車」，以及「反對任何形式的領導幹部終身制」等語。

更有網友拐彎抹角地表示，「習主席辛辛苦苦十年，白髮可鑒。誠摯的說一聲『您辛苦了』，是時候退休享受一下『不忘初心牢記使命』給中國帶來的巨大變革了」，獲得眾多網友的正面回應。

另一類主要留言則是備受中國民眾質疑的「動態清零」防疫政策。不少網友留下諸如「取消核酸，取消健康碼，做個跟全世界剩餘200多個國家一樣的正常國家吧」、「不要再搞愚蠢至極的動態清零政策，不要再對疫情進行恐怖宣傳」、「廢除核酸吧，人民已經苦不堪言」、「勞民傷財，自己折騰自己，疫情沒有什麼傷害，次生災害有多少」。

其餘留言，則集中批評中國對內的言論壓制，及敵視西方的對外政策。包括「開放包容，迎接世界，不要和俄羅斯、朝鮮（北韓）那些又兇又惡又無賴的國家做朋友」、「破除個人崇拜，實行集體領導，反對左傾，解放思想」、「毛主席說過，讓人說話，天塌不下來。尊重憲法，放開言論管制，接受人民群眾的監督批評」。

對於中國官民對習近平連任總書記態度出現分歧，這段時間各界看法不一。絕大多數意見認為，習近平藉由中共20大連任總書記，幾無懸念。但中國社會對「動態清零」產生的民怨日增，因此產生的經濟發展遲滯若造成民心浮動而衝擊社會穩定，習近平便可能會在爭議聲中及外界側目下，進入他的第3個總書記任期。（編輯：邱國強）1110704