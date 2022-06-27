20大前夕中共政壇掀效忠習熱潮 凸顯卡位激烈

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（中央社台北27日電）中共擬於今秋召開第20次全國代表大會，時序進入效忠表態的關鍵階段，全中國各地高層官員紛紛撰文吹捧領導人習近平的地位如燈塔、指南針與支柱，凸顯卡位激烈的求官心切。

香港「南華早報」（SCMP）26日報導，再過數月就要揭幕的20大，堪稱攸關習近平可望打破慣例邁向3連任並組建新領導班子的政治集會，值此重要關鍵時刻，中共政壇掀起效忠與歌頌習近平的熱潮。

河南省委書記樓陽生22日表示，地方官員應把習近平的政治理論視為「畢生志業」，呼籲「逐項」貫徹習近平的政令。

估計過去兩個月期間，包括樓陽生在內至少9個省委書記紛紛撰寫頌揚並表忠於習近平的長篇文章，爭相在「學習時報」等黨內刊物發表，凸顯當前中國官場「內卷」（指內部過度競爭）白熱化。

地方黨委書記是中共拔擢幹部晉升高位的人才庫，近來頻向習近平表態的地方黨委書記中，不少人被看好可望在中央政治局取得一席之地—這是中共的決策機制，由25位中央政治局委員組成。

5年前的10月份，中國官場也曾經颳起類似捧習風氣，那是中共召開19大前夕及期間，不過就算馬屁拍得再響，絕非仕途順遂或是好官我自為之的保證，好比劉士余的下場。

劉士余是前中國證監會主席，他曾讚揚習近平救了黨、軍隊和國家，2019年卻因涉貪遭到調查，隨後被免職。

20大揭幕確切日期還沒譜，習近平的3連任只聞樓梯響，吹捧已此起彼落。甚至訴諸文字還不夠，廣西壯族自治區首府南寧還免費發習語錄，先前舉辦多場次研讀這本紅色口袋書的研討會；福建省則舉辦特展，介紹、回顧習近平數十年前於此主政的點滴。

南京大學政治學者顧肅表示，20大前夕中共高官競相對習近平表達高調的個人崇拜，頗不尋常，還說這應屬特例。

他說，值此關鍵時刻，官員們對習近平的表達如同效忠，回顧習主政之前的全國黨代表大會，無論是否領導人換屆，從來沒有個人如此強烈的表態。

雖然20大前的表態對於有意更上層樓的官員非常關鍵；當局能否消弭屢屢浮現的黑天鵝效應造成的負面影響，確保習近平順利完成3連任，同樣至為關鍵。

現正值中國多事之秋，包括經濟成長面臨逆風、執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴苛清零防疫導致失業率攀升、俄烏戰爭導致中美關係緊張加劇等。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110627